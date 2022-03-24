【大國博弈】微博成為第六家，遭美證交列入除牌風險臨時名單公司

《經濟通通訊社２４日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）依據《外國公司問責法》

（ＨＦＣＡＡ）再將一間中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。ＳＥＣ此次公布的第二

批公司只有微博（０９８９８），微博ＡＤＲ一度大跌１０％。

據報微博需要於４月１３日前向ＳＥＣ提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證

明，則會被列入「確定摘牌名單」。

ＳＥＣ本月８日發布的第一批預摘牌名單，包括：百濟神舟（０６１６０）、百勝中國

（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體、和黃醫藥（０００１３）。它們需要

於３月２９日向ＳＥＣ提供不具備被摘牌的證據。當時中國證監會回應稱，尊重境外監管機構為

提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政

治化的錯誤做法。

本月１６日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議維穩，特別提到關於中概股，目前中

美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼

續支持各類企業到境外上市。本周外媒消息指，中國監管機構已要求阿里巴巴（０９９８８）、

百度（０９８８８）、京東（０９６１８）等在美上市公司為增加審計披露做準備。（ｃａ）

