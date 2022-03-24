【東航空難】美方稱已獲邀參與調查東航客機失事，中方：保持聯繫

《經濟通通訊社２４日專訊》美國交通部長稱，中方已經邀請了美國國家運輸安全委員會一

起調查東航客機失事。

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，目前中方正在全力開展東航失事客機的搜尋與救援

工作，中方將按照《國際民航公約》及其附件以及中國民航法律法規開展事故調查，並與相關方

保持密切聯繫。（ｃａ）

