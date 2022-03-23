《法證攻防－林恩》小米（０１８１０）績後急升，業績亮點摘要

《法證攻防》２０２１年，小米集團（０１８１０）總收入達到人民幣３２８３億元，同比

增長３３﹒５％；經調整淨利潤達到人民幣２２０億元，同比增長６９﹒５％。總體毛利按年增

加５８﹒５％至人民幣５８３億元。毛利率由２０２０年１２月３１日止年度的１４﹒９％增加

至１７﹒７％。２０２１年，境外市場收入達到人民幣１６３６億元，同比增長３３﹒７％，佔

總收入的４９﹒８％。市場關注的新業務智能電動汽車，公司預計在２０２４年上半年正式量產

。此外，公司有意以不定期按最高總額１００億港元於公開市場購回股份。小米業績翌日（２３

日）股價高開近６％，最高曾升９％至１５﹒４８元。

２０２１年，小米全球智能手機出貨量同比增長３０﹒０％，達到１９０﹒３百萬台。根據

Ｃａｎａｌｙｓ數據，２０２１年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為１４﹒１％。全

年出貨量同比增速在全球前五大智能手機廠商中最快。在中國大陸智能手機出貨量中，小米排名

第三，市佔率從２０２０年的１２﹒１％上升至１５﹒２％，創歷史新高。２０２１年第四季度

小米全球智能手機出貨量為４４﹒１百萬台，同比增長４﹒４％。根據Ｃａｎａｌｙｓ數據，

２０２１年第四季度智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為１２﹒５％。第四季度全球手機出

貨量增長緩慢，只錄得１％同比增長，其中排名第二的三星增速最快，高達１４％。

２０２１年全年，小米智能手機收入達到人民幣２０８９億元，同比增長３７﹒２％。智能

手機分部收入佔總收入百分比由２０２０年的６１﹒９％，提升至６３﹒６％。智能手機的

ＡＳＰ由２０２０年每部人民幣１０３９﹒８元增加５﹒６％至人民幣１０９７﹒５元。ＩｏＴ

與生活消費產品業務收入達到人民幣８５０億元，同比增 長２６﹒１％。互聯網服務分部收入

同比增加１８﹒８％至人民幣２８２億元，主要是由於廣告業務收入增加。而上述兩個分部收入

佔總收入百分比均小幅回落。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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