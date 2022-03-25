《陸言堂－陳永陸》恒指似是借勢調整，２１０００有不俗支持

《陸言堂》港股今日（２５日）顯著下跌，京東物流（０２６１８）配股抽水８６億，影響

了市場氣氛，加上中央商務部表示，要引導外賣等互聯網平台企業下調餐飲業商戶服務費標準，

拖累美團（０３６９０）股價在業績公布前大跌，影響了科技板塊之表現，同時影響了港股的走

勢。不過今日大市的成交不多，所以恒指似乎是借勢調整，相信２１０００點水平會有不錯的支

持。



事實上，恒指由低位１８３００點以下水平，反彈至２２０００點以上的水平，一周的升幅

已經有近４０００點，所以出現調整，亦屬正常，因為短期升勢真的太急，如果沒有一個似樣的

調整，對後市並非一個利好因素。



的確，不少科技股由低位反彈超過兩成，有一些幅度更達五成，所以一定有一些短線獲利盤

出現，影響短期股價的表現，不過由於不少股份已公布業績，所以其實回吐正好是長線吸納的機

會，其中小米（０１８１０）在周二剛公布第四季和２０２１年業績，其中市場最關心的是上季

經調整純利，最終按年增４成，至４４﹒７億元人民幣，表現理想，加上小米宣布１００億元回

購計劃，亦為股價帶來支持，一度刺激股價重上１５元水平。



受惠互聯網服務業務毛利提升、智能手機均價較市場預期為高，乃是上季小米業績理想的因

素，當然，今年中國本土市場會否轉為低迷，加上烏克蘭與俄羅斯戰事引發的地緣政治不確定，

今年小米手機出貨量是否可以再有增長，市場有一定的懷疑，不過要留意的是，小米面對ＡＤＲ

除牌風險、互聯網平台法規、中國本土高風險敝口３大科技股常見問題中，所受的風險較低，加

上小米市盈率已降至１１﹒８倍，為上市以來低位，故此現價絕對有極大的吸引力。



而且內地對刺激經濟、尤其是內需的推動十分明確，所以相信今年小米在內地的銷售應該會

有驚喜，亦即智能手機出機量就算無法如管理層預期般，出現約５％的增長，但相信亦應該可以

維持去年的銷售量，所以投資者應該趁小米股價回吐的時候，趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸

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