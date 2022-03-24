【新冠肺炎】政府研隔離中心可否成考場，優先考慮密切接觸者考生

《經濟通通訊社２４日專訊》政府希望文憑試可以如期開考，教育局局長楊潤雄今早在一個

電台節目表示，正研究特別考場安排，方向是優先考慮讓密切接觸者考生考試，因為他們風險較

低。楊潤雄表示，去年文憑試時，也有為密切接觸者或有家人確診而需要檢疫的考生，安排於竹

篙灣的房間考試，當時涉及７名考生。

他表示，這段時間每日有過萬名確診者，早前社區亦缺乏隔離設施，因此很難應承安排密切

接觸者考生有同樣安排，但聽到社會有聲音，亦看到疫情慢慢下降，認為似乎有空間去考慮，考

慮因素是不可以影響其他考生，不能令監考的健康受威脅或對疫情風險有影響。他續指，局方正

審視隔離中心是否可以安排考生獨立考試，同一時間可容納多少人，如何閉環式地將考生送去隔

離中心應考等。

至於確診考生，他表示，過往考生有病都不會要求他們一定要考試，考生如身體不適仍要迫

他們考試，他們會有很大壓力亦影響表現。對於會否做到確診者亦可以應考，楊潤雄指，過往都

無有關安排，要考慮防疫風險，需要整體考慮，未能應考的考生，考評局有專業機制評估成績。



＊擬要求教師接種第三針疫苗，以恢復全日面授課＊



楊潤雄又指，長遠會考慮提高對教師接種疫苗的要求，由現時的２針提高至３針，以作為恢

復全日面授課的條件。他指出，局方１月時做過調查，發現已有９成教師打了１針，而下月的疫

苗通行證要求已經要２針，相信大部分教師都會接種第３針。楊潤雄稱，官校教師要跟隨公務員

的打針要求，打完第２針之後５個月內要打第３針，教育局會向其他學校再發指引。（ｃｗ）

