【新冠疫苗】銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心明起接受預約

《經濟通通訊社２４日專訊》政府將於下周二（２９日）在銅鑼灣增設「加路連山道短期社

區疫苗接種中心」，為１２歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。網上預約服務由明天（２５

日）上午九時開始。

公務員事務局局長聶德權今日表示，「加路連山道短期社區疫苗接種中心」的設立，有賴希

慎興業（０００１４）和華懋集團免費提供場地，以及香港理工大學護理學院的全力支持。



＊下周二起可在青衣站社區疫苗接種中心打復必泰＊



「加路連山道短期社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界。開放時間為每

天上午８時至下午８時，下午１時３０分至２時３０分為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派

發「即日籌」予１２－１７歲青少年和６０歲或以上的長者。這短期接種中心會運作至６月底。

另外，青衣站社區疫苗接種中心將會由３月２９日開始，提供復必泰疫苗接種服務。同時，

中心亦會為少量已預約在該處接種科興疫苗的人士繼續接種科興疫苗，至４月２１日止。在約三

個星期的過渡期間，接種中心會劃分兩個不同區域，接種兩種不同疫苗，場地入口會有分流安排

，而場內亦會設有清晰指示讓市民識別。（ｃｌ）

