【企業盈警】中國城市基礎設施（２３４９）料去年虧損擴大７０％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國城市基礎設施（０２３４９）公布，預期截至去年１２月
３１日止年度虧損比２０２０年度虧損約９５７４﹒４萬元升約７０％，至約１﹒６３億元。
該集團指，去年度虧損增加主因缺少２０２０年出售Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｓｅａ
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ連同其附屬公司所錄收益的一次性影響。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
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