【北水炒Ｄ乜】淨流入５５億人幣，買騰訊沽融創

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開１９９點，報２２０８８點。最高升

５３４點報２２４２３點，最低升９３點報２１９８３點。恒指收報２２１５４點，升２６４點

或１﹒２１％。

按額度計算，北水全日淨流入５５億元人民幣，增加１﹒０４倍。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）；淨賣出最

多的依次是融創中國（０１９１８）。

主板成交１７７３﹒３７億元增加２６﹒４％。其中港股通成交４３３﹒９億元，佔總成交

２４﹒５％。



＊騰訊去年賺逾四成＊



騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為２２４８﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長

４１％；每股基本盈利２３﹒５９７元；派末期息１﹒６港元，按年持平。

按非國際財務報告準則計，全年盈利為１２３７﹒８８億元，按年微升１％；每股基本盈利

為１２﹒９９２元。

期內，集團收入為５６０１﹒１８億元，按年增長１６％；營業盈利則按年增長４７％至

２７１６﹒２億元。

騰訊控股升０﹒２６％報３８９元，北水淨買入１２﹒３億元；藥明生物升１１﹒９１％報

６５﹒３元，北水淨買入７﹒８億元；中國移動升０﹒４６％報５４﹒３５元，北水淨買入

４﹒１億元。

融創中國跌３﹒２３％報６元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １２﹒２８

藥明生物 （０２２６９） ７﹒７６

中國移動 （００９４１） ４﹒０７

美團 （０３６９０） ３﹒４２

安踏體育 （０２０２０） ３﹒４１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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融創中國 （０１９１８） －０﹒８６

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