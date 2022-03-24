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即市新聞

24/03/2022 19:09

《日入而息》京東物流擬配售４億美元新股，國壽去年多賺逾１％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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國壽（０２６２８）去年純利增長１﹒３％至５０９億元人民幣，息６５分；國壽去年新業務價
值跌２３﹒３％，總投資收益升７﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華潤啤酒（００２９１）去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣；華潤啤酒指不排除個別產
品在局部地區提價，３月行業迎低潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東物流（０２６１８）擬配售最多４億美元新股，另與京東集團（０９６１８）訂新股認購協
議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞安房地產（００２７２）去年虧轉盈賺１９﹒７億元，末期息８﹒４仙；瑞安房地產擬動用不
超過５億元資金購回股份；瑞安房地產：目前並非分拆瑞安新天地上市最好時機　　　　　　　
李嘉誠再增持長實（０１１１３）共１９８﹒２５萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外媒表示吉利（００１７５）正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營　　　　　　　　　
融創（０１９１８）傳就４０億債券提展期兩年，投資者不滿零首付；融創債午後反彈，傳展期
方案有優化空間且孫宏斌作保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫；本港仍具吸引力，疫後再與內地重啟通
關聯繫；疫情高峰做全民檢測不符效益，不排除日後推行；暫無計劃將疫苗通行證擴闊至醫院或
急症室病人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多間航企向林鄭發聯署信，要求解除機組人員檢疫要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指電子消費券最快４月７日派首期５０００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收２０８點報２１９４５，科指跌１４０點報４６０９
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒６３％止六連升，中概股退市風險重燃
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　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊短期料１﹒３１╱１﹒３３之間波動
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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中海物業（０２６６９）去年純利升４１％，派息６仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永嘉集團（０３３２２）年度虧損收窄至６６４２萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
保利置業（００１１９）年度賺２４﹒８億元，升３２％，息０﹒１３５元　　　　　　　　　
華潤啤酒（００２９１）去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣　　　　　　　　　　　　
旭輝（００８８４）去年度盈利７６億元人民幣，跌５％，息５﹒７分另１００送４紅股　　　
華住集團（０１１７９）上季盈轉蝕，去年虧損降至４﹒６５億人幣　　　　　　　　　　　　
冰雪集團（０８４２９）全年虧損擴大至１３４９萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
奧栢中國（０８１４８）全年虧損擴大至８３３４萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）全年虧損擴大至９９萬坡元，不派息　　　　　　　　　　　
ＴＬＧＡＳ（０８５３６）全年虧損收窄至８４８萬元人民幣，不派息　　　　　　　　　　　
高奧士（０８０４２）全年虧轉盈１２８０萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
駿傑集團（０８１８８）全年純利升９倍至１０４５萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　
第一信用（０８２１５）全年虧損收窄至３１５４萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
信都租賃（０８６２１）全年純利跌７６％至１９８萬元人民幣，不派息　　　　　　　　　　
光大永年（０３６９９）去年純利跌３﹒９％，派末期息０﹒９９分　　　　　　　　　　　　
威鋮（０１００２）中期虧損擴大至７８２﹒１萬元人民幣，不派息　　　　　　　　　　　　
維港環保科技（０１８４５）去年虧損擴大至１２４１萬元人民幣，不派息　　　　　　　　　
ＥＳＲ（０１８２１）去年純利升２２％至３﹒５億美元，不派息　　　　　　　　　　　　　
ＳＯＨＯ中國（００４１０）去年盈轉虧，蝕１﹒３億元人民幣，不派息　　　　　　　　　　
青瓷遊戲（０６６３３）去年盈轉虧３﹒７億元人民幣，派息１５﹒２港仙　　　　　　　　　
鴻興印刷集團（００４５０）去年純利跌５２％，連特別息派９仙　　　　　　　　　　　　　
瑞安房地產（００２７２）去年虧轉盈賺１９﹒７億元，末期息８﹒４仙　　　　　　　　　　
國壽（０２６２８）去年純利增長１﹒３％至５０９億元人民幣，息６５分；國壽去年新業務價
值跌２３﹒３％，總投資收益升７﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
偉仕佳杰（００８５６）去年多賺２３％至１３﹒１億元，派息２７仙　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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郵儲行（０１６５８）小額貸款規模突破１萬億元，筆均僅逾１０萬元　　　　　　　　　　　
復星國際（００６５６）俄烏局勢暫影響不大，看好龐大冰雪市場；復星郭廣昌致股東信：堅韌
致遠、厚積薄發，實現穩健成長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國生物科技服務（０８０３７）與石藥（０１０９３）達成戰略合作　　　　　　　　　　　
外媒表示吉利（００１７５）正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營　　　　　　　　　
據報建設銀行管理層人事調動，涉建信理財總裁等高管　　　　　　　　　　　　　　　　　　
越南製造加工出口（００４２２）鄭旭琪辭任行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠再增持長實（０１１１３）共１９８﹒２５萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞安房地產（００２７２）擬動用不超過５億元資金購回股份　　　　　　　　　　　　　　　
卓悅（００６５３）與百本及教聯會戰略合作，進一步實踐數字化轉型　　　　　　　　　　　
建設銀行（００９３９）王江已辭去該行副董事長、執行董事及行長等職務　　　　　　　　　
正道集團（０１１８８）就擬收購河北中興汽車製造５１％股權訂諒解備忘錄　　　　　　　　
港交所（００３８８）與廣州碳交所簽ＭＯＵ，共同探索大灣區和國際碳市場機遇　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　保利置業（００１１９）今年簽約保底目標為６５０億元　　　　　　　　
　　福田實業（００４２０）趙耀辭任主席，劉賢福接任　　　　　　　　　　
　　拉夏貝爾（０６１１６）Ａ股退市風險警示仍未撤銷　　　　　　　　　　
　　華潤啤酒（００２９１）不排除個別產品在局部地區提價，３月行業迎低潮
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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融創（０１９１８）傳就４０億債券提展期兩年，投資者不滿零首付；融創債午後反彈，傳展期
方案有優化空間且孫宏斌作保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金山軟件（０３８８８）料今年遊戲收入錄得不少於２０％增長　　　　　　　　　　　　　　
ＳＯＨＯ中國（００４１０）旗下物管公司因加收電費等被罰逾１億元人民幣　　　　　　　　
旭輝控股（００８８４）今年可銷售貨值３６００億元人民幣，未來派息率維持３５％　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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商務部表示引導外賣平台就下調餐飲業客戶服務費制方案；中小微外貿企業保訂單保履約仍面臨
一定壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部肖亞慶先後赴中聯通、中電信、中移動專題調研　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國與阿聯酋企業簽２７份合作備忘錄，涉新能源等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海南約談十家微信公眾號，涉歪曲解讀樓市政策等問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓候任總統尹錫悅本周與中國國家主席習近平通電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監深化公司治理，清退違法違規股東逾２６００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐法使館表示由巴黎飛往中國的三個航班被法民航局取消　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２００億逆回購利率持平，淨回籠６００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局擬將個人涉外收付款免申報金額提高至一萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海臨港到２０２５年網絡安全產業規模破３０億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
五菱汽車新能源車型加價，漲幅４０００至８０００元人民幣不等　　　　　　　　　　　　　
國民養老保險公司成立，註冊資本１１１﹒５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
陽光保險聯合螞蟻保推電信詐騙險，上線支付寶Ａｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示截至去年末中國對外淨負債３７９億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示首兩月國有企業利潤總額同比增１６﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通運輸部料今年干散貨海運量趨平衡，運價恢復上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示對增值稅小規模納稅人免徵增值稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哈爾濱城鎮化建設小組原主任張明杰二審維持無期徒刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沃森生物二價ＨＰＶ疫苗獲批上市，為國產第二家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中紀委國家監委表示緊盯虛擬貨幣挖礦背後的腐敗等問題　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒２％，報１７６９９點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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港府將邀請最多２００名頂級投資者參加１１月金融峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　
創新辦表示暫收近１０萬人申領臨時失業支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指電子消費券最快４月７日派首期５０００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通訊局暫時放寬免費電視播放指定節目規定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用５億元，外資連續四日流出；滬股通額度全日用近２７億元，陸股通淨流出１
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究表示強積金首季爆蝕７４０億，人均蝕１６０００元　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄羅斯通脹按周升至１４﹒５３％，料物價進一步飆升　
　　北約表示中國向俄提供政治支持，或也有「物質支持」　
　　美國安顧問表示設紅線確保中國不會助俄迴避制裁　　　
　　美歐最快周五宣布新馬歇爾計劃，減少對俄能源依賴　　
　　遭花旗凍結付款，北方鋼鐵料成首家債務違約俄企　　　
　　外交部表示指責華散佈涉烏虛假信息，就是散布虛假信息
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中信國際旗下公司收到美撤牌命令，工信部斥無理打壓　
　　分析指美豁免部分中國進口商品關稅對市場影響有限　　
　　商務部表示美豁免中國貨關稅有助正常貿易，冀全部取消
　　據報索羅門與中國簽署一項警務協議，或涉更廣泛內容　
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　　　　　　　　　　　《東航空難》　
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　　中國邀美ＮＴＳＢ赴廣西協查，後者暫未決定會否派員　
　　國務院安委辦表示立即開展民航安全隱患排查　　　　　
　　民航局表示現搜尋救援是重點，進入調查後邀相關方參與
　　美方稱已獲邀參與調查東航客機失事，中方表示保持聯繫
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增１３０７４宗確診，核酸檢測陽性５７３２宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港增２０１宗死亡個案，第五波死亡率升至０﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫；本港仍具吸引力，疫後再與內地重啟通
關聯繫；疫情高峰做全民檢測不符效益，不排除日後推行；暫無計劃將疫苗通行證擴闊至醫院或
急症室病人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局表示急症室輪候改善，亞博館可接收３６０多人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨日新增本土確診４例，無症狀感染９７９例；上海新增三處中風險地區，防控進入最吃緊
的關鍵階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄９８３宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
勞福局走上前線，協助執行黃大仙受限區圍封強檢行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多間航企向林鄭發聯署信，要求解除機組人員檢疫要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府向五區１２萬居民派測試包，因污水監測陽性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張文宏稱滬疫情拐點未出現，但非管控區病例佔比走低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元朗潭尾社區隔離設施今交付，林鄭形容是階段性成果　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府研隔離中心可否成考場，優先考慮密切接觸者考生　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李顯龍宣布疫情高峰已過，下周二起放寬防疫措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港郵政下周一起回復正常開門時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
當局周二為跨境車司機做逾千核酸檢測，發現８宗初陽　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐家榮稱確診徘徊在高水平，看不到持續一路向下趨勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始感謝中央支援３款中藥，聯同中醫業界推動工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｅｘｐｅｄｉａ表示禁飛令解除後，香港航班搜尋量急升　　　　　　　　　　　　　　　　　
希慎夥華懋提供加路連山道地建短期社區疫苗接種中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安永贈１０萬個口罩予安老院，至今已捐物資１５０萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心明起接受預約　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒隆地產抗疫基金第三階段針對留院病童及基層兒童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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