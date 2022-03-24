《日入而息》京東物流擬配售４億美元新股，國壽去年多賺逾１％

《今天重點》

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國壽（０２６２８）去年純利增長１﹒３％至５０９億元人民幣，息６５分；國壽去年新業務價

值跌２３﹒３％，總投資收益升７﹒８％

華潤啤酒（００２９１）去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣；華潤啤酒指不排除個別產

品在局部地區提價，３月行業迎低潮

京東物流（０２６１８）擬配售最多４億美元新股，另與京東集團（０９６１８）訂新股認購協

議

瑞安房地產（００２７２）去年虧轉盈賺１９﹒７億元，末期息８﹒４仙；瑞安房地產擬動用不

超過５億元資金購回股份；瑞安房地產：目前並非分拆瑞安新天地上市最好時機

李嘉誠再增持長實（０１１１３）共１９８﹒２５萬股

外媒表示吉利（００１７５）正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營

融創（０１９１８）傳就４０億債券提展期兩年，投資者不滿零首付；融創債午後反彈，傳展期

方案有優化空間且孫宏斌作保

林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫；本港仍具吸引力，疫後再與內地重啟通

關聯繫；疫情高峰做全民檢測不符效益，不排除日後推行；暫無計劃將疫苗通行證擴闊至醫院或

急症室病人

多間航企向林鄭發聯署信，要求解除機組人員檢疫要求

消息指電子消費券最快４月７日派首期５０００元

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《即日市況》

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恒指低收２０８點報２１９４５，科指跌１４０點報４６０９

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６３％止六連升，中概股退市風險重燃

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《美元匯價》

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英鎊短期料１﹒３１╱１﹒３３之間波動

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《公司業績》

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中海物業（０２６６９）去年純利升４１％，派息６仙

永嘉集團（０３３２２）年度虧損收窄至６６４２萬元，不派息

保利置業（００１１９）年度賺２４﹒８億元，升３２％，息０﹒１３５元

華潤啤酒（００２９１）去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣

旭輝（００８８４）去年度盈利７６億元人民幣，跌５％，息５﹒７分另１００送４紅股

華住集團（０１１７９）上季盈轉蝕，去年虧損降至４﹒６５億人幣

冰雪集團（０８４２９）全年虧損擴大至１３４９萬元，不派息

奧栢中國（０８１４８）全年虧損擴大至８３３４萬元，不派息

ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）全年虧損擴大至９９萬坡元，不派息

ＴＬＧＡＳ（０８５３６）全年虧損收窄至８４８萬元人民幣，不派息

高奧士（０８０４２）全年虧轉盈１２８０萬元，不派息

駿傑集團（０８１８８）全年純利升９倍至１０４５萬元，不派息

第一信用（０８２１５）全年虧損收窄至３１５４萬元，不派息

信都租賃（０８６２１）全年純利跌７６％至１９８萬元人民幣，不派息

光大永年（０３６９９）去年純利跌３﹒９％，派末期息０﹒９９分

威鋮（０１００２）中期虧損擴大至７８２﹒１萬元人民幣，不派息

維港環保科技（０１８４５）去年虧損擴大至１２４１萬元人民幣，不派息

ＥＳＲ（０１８２１）去年純利升２２％至３﹒５億美元，不派息

ＳＯＨＯ中國（００４１０）去年盈轉虧，蝕１﹒３億元人民幣，不派息

青瓷遊戲（０６６３３）去年盈轉虧３﹒７億元人民幣，派息１５﹒２港仙

鴻興印刷集團（００４５０）去年純利跌５２％，連特別息派９仙

瑞安房地產（００２７２）去年虧轉盈賺１９﹒７億元，末期息８﹒４仙

國壽（０２６２８）去年純利增長１﹒３％至５０９億元人民幣，息６５分；國壽去年新業務價

值跌２３﹒３％，總投資收益升７﹒８％

偉仕佳杰（００８５６）去年多賺２３％至１３﹒１億元，派息２７仙

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《公司資訊》

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郵儲行（０１６５８）小額貸款規模突破１萬億元，筆均僅逾１０萬元

復星國際（００６５６）俄烏局勢暫影響不大，看好龐大冰雪市場；復星郭廣昌致股東信：堅韌

致遠、厚積薄發，實現穩健成長

中國生物科技服務（０８０３７）與石藥（０１０９３）達成戰略合作

外媒表示吉利（００１７５）正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營

據報建設銀行管理層人事調動，涉建信理財總裁等高管

越南製造加工出口（００４２２）鄭旭琪辭任行政總裁

李嘉誠再增持長實（０１１１３）共１９８﹒２５萬股

瑞安房地產（００２７２）擬動用不超過５億元資金購回股份

卓悅（００６５３）與百本及教聯會戰略合作，進一步實踐數字化轉型

建設銀行（００９３９）王江已辭去該行副董事長、執行董事及行長等職務

正道集團（０１１８８）就擬收購河北中興汽車製造５１％股權訂諒解備忘錄

港交所（００３８８）與廣州碳交所簽ＭＯＵ，共同探索大灣區和國際碳市場機遇

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《國企紅籌》

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保利置業（００１１９）今年簽約保底目標為６５０億元

福田實業（００４２０）趙耀辭任主席，劉賢福接任

拉夏貝爾（０６１１６）Ａ股退市風險警示仍未撤銷

華潤啤酒（００２９１）不排除個別產品在局部地區提價，３月行業迎低潮

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《神州民企》

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融創（０１９１８）傳就４０億債券提展期兩年，投資者不滿零首付；融創債午後反彈，傳展期

方案有優化空間且孫宏斌作保

金山軟件（０３８８８）料今年遊戲收入錄得不少於２０％增長

ＳＯＨＯ中國（００４１０）旗下物管公司因加收電費等被罰逾１億元人民幣

旭輝控股（００８８４）今年可銷售貨值３６００億元人民幣，未來派息率維持３５％

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《中國要聞》

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商務部表示引導外賣平台就下調餐飲業客戶服務費制方案；中小微外貿企業保訂單保履約仍面臨

一定壓力

工信部肖亞慶先後赴中聯通、中電信、中移動專題調研

中國與阿聯酋企業簽２７份合作備忘錄，涉新能源等

海南約談十家微信公眾號，涉歪曲解讀樓市政策等問題

南韓候任總統尹錫悅本周與中國國家主席習近平通電話

銀保監深化公司治理，清退違法違規股東逾２６００個

駐法使館表示由巴黎飛往中國的三個航班被法民航局取消

人行２００億逆回購利率持平，淨回籠６００億元

外匯局擬將個人涉外收付款免申報金額提高至一萬美元

上海臨港到２０２５年網絡安全產業規模破３０億元人民幣

五菱汽車新能源車型加價，漲幅４０００至８０００元人民幣不等

國民養老保險公司成立，註冊資本１１１﹒５億元人民幣

陽光保險聯合螞蟻保推電信詐騙險，上線支付寶Ａｐｐ

外匯局表示截至去年末中國對外淨負債３７９億美元

財政部表示首兩月國有企業利潤總額同比增１６﹒８％

交通運輸部料今年干散貨海運量趨平衡，運價恢復上升

財政部表示對增值稅小規模納稅人免徵增值稅

哈爾濱城鎮化建設小組原主任張明杰二審維持無期徒刑

沃森生物二價ＨＰＶ疫苗獲批上市，為國產第二家

中紀委國家監委表示緊盯虛擬貨幣挖礦背後的腐敗等問題

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，報１７６９９點

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《其他消息》

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港府將邀請最多２００名頂級投資者參加１１月金融峰會

創新辦表示暫收近１０萬人申領臨時失業支援

消息指電子消費券最快４月７日派首期５０００元

通訊局暫時放寬免費電視播放指定節目規定

深股通額度全日用５億元，外資連續四日流出；滬股通額度全日用近２７億元，陸股通淨流出１

億元

研究表示強積金首季爆蝕７４０億，人均蝕１６０００元

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《俄烏開戰》

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俄羅斯通脹按周升至１４﹒５３％，料物價進一步飆升

北約表示中國向俄提供政治支持，或也有「物質支持」

美國安顧問表示設紅線確保中國不會助俄迴避制裁

美歐最快周五宣布新馬歇爾計劃，減少對俄能源依賴

遭花旗凍結付款，北方鋼鐵料成首家債務違約俄企

外交部表示指責華散佈涉烏虛假信息，就是散布虛假信息

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《大國博弈》

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中信國際旗下公司收到美撤牌命令，工信部斥無理打壓

分析指美豁免部分中國進口商品關稅對市場影響有限

商務部表示美豁免中國貨關稅有助正常貿易，冀全部取消

據報索羅門與中國簽署一項警務協議，或涉更廣泛內容

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《東航空難》

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中國邀美ＮＴＳＢ赴廣西協查，後者暫未決定會否派員

國務院安委辦表示立即開展民航安全隱患排查

民航局表示現搜尋救援是重點，進入調查後邀相關方參與

美方稱已獲邀參與調查東航客機失事，中方表示保持聯繫

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《新冠肺炎》

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本港新增１３０７４宗確診，核酸檢測陽性５７３２宗

本港增２０１宗死亡個案，第五波死亡率升至０﹒６％

林鄭向中央提出委派另一隊內地中醫專家來港支援抗疫；本港仍具吸引力，疫後再與內地重啟通

關聯繫；疫情高峰做全民檢測不符效益，不排除日後推行；暫無計劃將疫苗通行證擴闊至醫院或

急症室病人

醫管局表示急症室輪候改善，亞博館可接收３６０多人

上海昨日新增本土確診４例，無症狀感染９７９例；上海新增三處中風險地區，防控進入最吃緊

的關鍵階段

內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄９８３宗

勞福局走上前線，協助執行黃大仙受限區圍封強檢行動

多間航企向林鄭發聯署信，要求解除機組人員檢疫要求

港府向五區１２萬居民派測試包，因污水監測陽性

張文宏稱滬疫情拐點未出現，但非管控區病例佔比走低

元朗潭尾社區隔離設施今交付，林鄭形容是階段性成果

政府研隔離中心可否成考場，優先考慮密切接觸者考生

李顯龍宣布疫情高峰已過，下周二起放寬防疫措施

香港郵政下周一起回復正常開門時間

當局周二為跨境車司機做逾千核酸檢測，發現８宗初陽

歐家榮稱確診徘徊在高水平，看不到持續一路向下趨勢

陳肇始感謝中央支援３款中藥，聯同中醫業界推動工作

Ｅｘｐｅｄｉａ表示禁飛令解除後，香港航班搜尋量急升

希慎夥華懋提供加路連山道地建短期社區疫苗接種中心

安永贈１０萬個口罩予安老院，至今已捐物資１５０萬

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心明起接受預約

恒隆地產抗疫基金第三階段針對留院病童及基層兒童

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