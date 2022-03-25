《油金掠影》烏克蘭指談判有進展，油價跌逾２％，金價上漲

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登正身處歐洲與當地國家元首會面，討論如何回應

俄羅斯侵略烏克蘭的行動。此前美國國家安全顧問蘇利文表示，美歐正達成一項旨在減少歐洲對

俄羅斯能源依賴的協議，據報可能由美國向歐洲供應液化天然氣。

美歐會面之際，烏克蘭總統澤連斯基幕僚長葉爾馬克周四（２４日）指與俄談判取得進展，

並對達成停火協議抱持審慎樂觀態度。油價受壓；紐約期油跌２﹒３％或２﹒５９美元，收報每

桶１１２﹒３４美元；布蘭特期油收低２﹒１％或２﹒５７美元，報每桶１１９﹒０３美元。



＊美擴制裁金價揚＊



此外，美國宣布對俄加大制裁，包括制裁近４００個俄羅斯個人和實體公司，並明確表明禁

止與俄央行進行任何黃金相關交易。金價有避險支持；紐約期金上漲２４﹒９０美元或１﹒３％

，收報每盎司１９６２﹒２０美元。然而，繼美國聯儲局主席鮑威爾暗示下次將加息半厘之後，

多位聯儲局官員跟隨吹風，暗示或表明支持５月一次過加息半厘決定。

其餘貴金屬方面，白銀大漲２﹒９％收報每盎司２５﹒９２美元，鉑金升１％收報每盎司

１０３１﹒２０美元，鈀金揚０﹒５％收報每盎司２５３０﹒６０美元。（ｈｃ）

