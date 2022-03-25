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即市新聞

25/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》股價累積跌幅大並非中長線吸納的理由

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。恒指昨天（２３日）並沒有升越上日高位２２４２４，恒指期貨亦然。形勢顯
示，自本月１５日低位起的升勢開始遇到較大的阻力，而ＲＳＩ亦正欲跌回其５天平均線之下。
筆者已多次提醒大家，（ａ）浪或（１）浪已經非常接近終點，甚至已經見頂的可能性很高，於
（ｂ）浪或（２）浪完結前，好友宜先作退守，不宜急於再攻。
　　作為一個審慎的投資者，是不應該不理會值博率是否足夠，便冒高追價造好的。錯失於低位
入市的良機的話，便只得等候下一個好機會；待價位跌回較低的水平，完成整固後才入市買貨，
值博率會高得多。此外，大家入市前應問清楚自己，打算進行短線投機，還是中長線投資。以投
資氣候轉好的中概股為例，若屬後者，各位有否考慮過這是否最合適的投資對象？股價累積跌福
已大並非理由。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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