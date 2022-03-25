《窩輪匯智－陳恩因》大市波動，如何選認沽證最合適？

《窩輪匯智》上星期提到大市引伸波幅雖然已由上周高位約５０點子回落，大家要留意能否

穩定下來，或是仍有進一步受壓的機會。而經過本周的業績期高峰，騰訊（００７００）未能交

出令市場滿意的業績，股價捱沽，一周跌逾６﹒４％，收報３５６﹒４０元。科技股再度受壓，

恒指波幅指數則回升至３１﹒５水平。

考慮到市場的不確定性，加上下周為期指結算及季結的日子，不少投資者欲考慮以淡倉作對

沖，卻又毫無頭緒不知如何選輪。讓我們以三隻９月到期的認沽證作例子，分別為２７２９４、

１３３４７及１２８８５，條款如下（截至３月２５日上午１０時數據）︰



恒指沽證 行使價 實際槓桿 換股比率 報價

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２７２９４ ２０８９８ ６﹒７ ７５００：１ ０﹒１８

１３３４７ １９５０８ ６﹒０ ９０００：１ ０﹒１２２

１２８８５ １７４８８ ６﹒６ ８４００：１ ０﹒０７

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從以上數字可見，三隻認沽證的實際槓桿相類近，都是６至７倍左右，但行使價及換股比都

不同，按貼價程度計最貼的一隻為２７２９４，換股比亦最低，因此報價上可見是三者之中最高

。

不少投資者或會問，既然兩者的槓桿相若，１２８８５價格上「平」很多，還有人會選

２７２９４？

這就是投資者經常出現的誤解所在。一只窩輪是「平」是「貴」或是否值得投資，其實並不

是以該輪證的價格去評估。讓我們先以「對沖值」的角度看各認沽證有何分別。

所謂對沖值，是指當相關資產每變動的幅度，對輪證價格的影響。一般而言，對沖值愈高、

輪證表現愈敏感，愈能反映相關資產的價格變化。以上述三隻為例，對沖值分別為３７％、

２８％及１７％，假設其他情況不變，對期指每格的跳動敏感度２０、３２及５０點。由於

２７２９４是最貼價的一隻，雖然價格較高，其貼價特性令它能較敏感地反映指數的變動，即期

指每變２０點，輪價便上落一個價位。相反，由於１２８８５相對價外故對沖值較低，期指要變

動５０點，輪價才變動一個價位，敏感度低於２７２９４。不過影響認股證價格並非只有單一因

素，所以投資前亦要留意其他風險因素。

那麼，低對沖值的仙輪，是否就沒有投資價值？當然不是。以上述１２８８５這類價外證為

例，若指數在短時間之內急跌令其價外幅度大幅收窄的話，輪價便會由價外變為貼價，對沖值亦

會增加，令其輪價有非線性的升幅。

最後，若條款例如行使價、到期日等相近甚至相同的話，投資者亦可比較其引伸波幅，較低

的引伸波幅代表該窩輪的定價較低，當然投資者亦要留意其他因素作投資決定。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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