《金碩良言－黃俊碩》再談公私營醫院合作

《金碩良言》目前新冠病毒第五波疫情持續肆虐，雖然近日匯報確診數字有回落趨勢，但患

者亦已突破百萬之眾，香港的公營醫療體系陷入崩潰邊沿。在中央政府動員大量內地義務醫護人

員持援香港之外餘，如何動員香港的私營醫療力量參與抗疫大業，防止香港公營醫療體系全面崩

潰，正正牽動著包括：國務院副總理韓正在內，大量關心香港疫情人士的心。



對於如何動員私營醫療機構參與抗疫一事，筆者在本月初曾撰文指出，目前私營醫院欠缺充

足隔離病房及法例所限，由私營醫院直接收治新冠病毒病患者，未必是最為妥善及有效的辦法；

反而，安排私營醫院接收公營醫院內的非新冠病毒病患者，減輕公營醫院的醫療壓力，與及，大

規模動員私營醫療體系內的醫護人員，在社區隔離設施內參與救治患者，更能充分地運用私營醫

療體系的力量參與抗疫工作，更能展示協同效應，各展所長。



而行政長官林鄭月娥在３月８日與私營醫院代表會面，呼籲私營醫院騰出更多病床以接收醫

院管理局轉介的非新冠病毒病人；食物及衛生局局長陳肇始亦於３月９日與各醫護團體代表會面

，希望私營醫療體系能夠更廣泛參與抗疫工作。



在當局積極推動下，筆者樂見私營醫療機構能按照筆者月初撰文中所提及的建議及框架下開

始參與抗疫工作，其中，私營醫院在３月１３日經已接受１４９名由醫管局轉介的病人，而在３

月１５日私家醫院聯會表示，將會撥出一千張病床，接收由醫管局轉介的病人，佔全港私營醫院

總病床二成。



與此同時，多家私營醫療機構亦積極參與營運社區隔離設施，為需要隔離的人士提供醫療支

援。其中，政府在彩榮路體育館和石硤尾公園體育館設立暫託中心，由私營醫療機構營運接收經

醫管局轉介已確診但症狀輕微的長者，以及經醫管局評估後確認為正在康復並適合出院的長者。

而青衣「方艙醫院」在３月２０日起，由私營的醫療集團接手管理，並由該集團派駐醫護人員，

為接受隔離人士提供服務。更有部分團體組織醫護人員到院舍進行新冠疫苗接種服務，提升院舍

接種率。



當然，私營醫療機構開始參與抗疫工作，無疑是值得肯定及支持，並符合香港廣大市民對所

有醫護人員的期望。不過，在現時疫情依然十分嚴峻的情況下，私營醫療機構可否更主動地投放

更資源參與抗疫工作呢？



早前，私家醫院聯會主席何兆煒表示，由於疫情之下，私家醫院亦有不少醫護人員染疫，導

致人手緊拙，全港的私營醫院只有六成病床可供使用，私營醫院給撥出一千張病床接受由醫管局

轉介的非新冠病人，經已佔可使用病床的三分之一。此外，亦有私營醫院的管理者表示，私家醫

院無論人力成本及藥物成本均遠高於醫管局，因此，私營醫院未必再有能力接受更多醫管局轉介

的病人。



雖然，目前私營醫院面對著巨大的人手壓力及營運成本較高的問題，但面對現時抗疫是香港

的頭等大事的前提下，私營醫院可為抗疫作出更多的貢獻及擔當。



最後，本人希望公私營醫療體系能夠進一步衷誠合作，與社會各界群策群力，早日戰勝疫情

，令廣大市民的生活重回正軌，香港社會重拾璀燦。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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