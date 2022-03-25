  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2022 08:18

蔚來（９８６６）年度虧損增至１０５﹒７億人幣，收入升１﹒２倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》蔚來－ＳＷ（０９８６６）公布截至去年１２月底止年度未經
審核綜合業績，期內虧損增至１０５﹒７２億元（人民幣．下同），每股虧損６﹒７２元。該公
司２０２０年同期虧損５６﹒１１億元，每股虧損４﹒７４元。
　　蔚來年度收入３６１﹒３６億元，上升１﹒２倍，毛利６８﹒２１億元，增長２﹒６倍，營
業費用１１３﹒１８億元，增長７４﹒６％。
　　蔚來截至去年底止第四季收入９９﹒０１億，元按年升４９﹒１％，毛利１７億元，增長
４８﹒８％，營業費用４１﹒４５億元，增加９９﹒９％，虧損由２０２０年同期１４﹒９２億
元增至２１﹒７９億元，每股虧損１﹒３６元。
　　蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，２０２１年儘管面臨各種挑戰，特別是來自供
應鏈方面，集團全年共交付９１４２９輛汽車，同比增長１０９﹒１％。鑑於季節性及農曆新年
假期，蔚來１月及２月分別實現９６５２輛及６１３１輛的穩定交付，同比增長分別為３４％及
１０％。集團預期於第一季度交付２﹒５萬至２﹒６萬輛汽車。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/03/2022
《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜
財經熱話24/03/2022
【財息兼收】中移動績佳派息大增　大行齊唱好最牛看$85　7連升後要等定要追?
大行報告24/03/2022
中移動派息勝預期　花旗最牛看$74.7
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金