蔚來（９８６６）年度虧損增至１０５﹒７億人幣，收入升１﹒２倍

《經濟通通訊社２５日專訊》蔚來－ＳＷ（０９８６６）公布截至去年１２月底止年度未經

審核綜合業績，期內虧損增至１０５﹒７２億元（人民幣．下同），每股虧損６﹒７２元。該公

司２０２０年同期虧損５６﹒１１億元，每股虧損４﹒７４元。

蔚來年度收入３６１﹒３６億元，上升１﹒２倍，毛利６８﹒２１億元，增長２﹒６倍，營

業費用１１３﹒１８億元，增長７４﹒６％。

蔚來截至去年底止第四季收入９９﹒０１億，元按年升４９﹒１％，毛利１７億元，增長

４８﹒８％，營業費用４１﹒４５億元，增加９９﹒９％，虧損由２０２０年同期１４﹒９２億

元增至２１﹒７９億元，每股虧損１﹒３６元。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，２０２１年儘管面臨各種挑戰，特別是來自供

應鏈方面，集團全年共交付９１４２９輛汽車，同比增長１０９﹒１％。鑑於季節性及農曆新年

假期，蔚來１月及２月分別實現９６５２輛及６１３１輛的穩定交付，同比增長分別為３４％及

１０％。集團預期於第一季度交付２﹒５萬至２﹒６萬輛汽車。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

