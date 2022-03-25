《盤後部署》恒指下個關鍵防守位２０７００，美團績前大戶沽定先

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登到訪歐洲，烏克蘭總統澤連斯基表示談判取得進

展，對停火表達審慎樂觀，隔晚美股上揚。不過，港股沒有跟隨上升，低開２１０點報

２１７３５，午後隨住主要科技股沽壓加劇，港股跌幅一度擴大超過６００點。

京東物流（０２６１８）上市不足一年，擬折讓一成配股及向母公司京東（０９６１８）發

行新股，共籌最多１１億美元（約８５﹒５億港元）。京東物流股價低開９﹒７８％，之後顯著

受壓，收市挫１３﹒７４％，報１９﹒８４元；京東健康（０６６１８）亦挫１１﹒０６％，報

３９﹒８元；京東就跌５﹒３％，報２２８﹒８元。

其他科技股方面，ＡＴＭ全數下跌，合共拖累恒指跌逾２３０點。美團（０３６９０）績前

挫８﹒１６％，報１３５元；阿里巴巴（０９９８８）跌５﹒６２％，報１０７﹒４元；騰訊

（００７００）就跌２﹒６２％，報３５６﹒４元。瑞聲（０２０１８）逆市升３﹒２９％，報

１８﹒２２元，是科指當中惟一上升的科技股，亦是全日表現最佳藍籌。

國壽（０２６２８）上日收市後公布業績，惟去年盈利遜於市場預期，收市跌２﹒２８％，

報１１﹒９８元；龍湖（００９６０）在今天午市前公布業績，純利按年升一成九，股價在午後

回升，收市微升０﹒７８％，報３８﹒９元。

恒指收報２１４０４，跌５４１點或跌２﹒４７％，主板成交１４７５﹒６９億元。國企指

數報７２８３，跌２４４點或跌３﹒２４％。恒生科技指數報４３７９，跌２２９點或跌

４﹒９８％。

內地股市同樣低收。上證綜合指數報３２１２，跌３８點或跌１﹒１７％，成交

３８９７﹒７０億元人民幣。深證成份指數報１２０７２，跌２３２點或跌１﹒８９％，成交

２０４２﹒７８億元人民幣。



＊美團料進一步下試１１０元水平＊



大市方面，成交額略減２３﹒８６億元，至１４７５﹒６９億元，資金淨流入２﹒６９億元

，較上日大幅減少２６﹒７２億元。從日線圖看，恒指今天一度跌穿３月７日裂口低開的高位

２１３２７，相信下周初仍會調整，下一個關鍵位置為３月１７日裂口高開的低位２０７００點

水平。

個股方面，美團即將公布末期業績，惟股價全日表現低沉。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》

顯示，美團今天錄得億元資金淨流出，主動買沽比率為４５：５５，當中大戶主動買沽比率為

４５：５５，已反映大戶在績前偷步「沽定先」。從日線圖看，股價已跌穿１０天線，ＭＡＣＤ

牛差距亦開始收窄，技術走勢上未見有轉好訊號，下周料進一步下試至１１０元水平。（ｅｒ）

