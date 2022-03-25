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25/03/2022 08:59

【俄烏開戰】拜登密集參加北約、Ｇ７及歐盟峰會，強化東歐防線

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統拜登周四在比利時布魯塞爾，密集參加北約、七大工
業國集團（Ｇ７）及歐盟峰會，對外展示歐美團結應對俄羅斯入侵烏克蘭。
　　北約成員國首腦在舉行２小時緊急峰會後，發表聯合聲明，作出３點決定，包括進一步支援
烏克蘭，涵蓋政治、軍事、網絡安全以及防範生物和化學威脅等多個方面﹔向東歐增兵，在保加
利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克增加４個戰鬥群﹔以及各國增加軍費開支，達到ＧＤＰ的
２％。
　　北約指俄烏戰爭是數十年來對歐洲及大西洋安全的最嚴重威脅，要求俄國立即停火並撤軍；
並特別點名中國，要求不以任何方式支持俄羅斯。
　　烏國總統澤連斯基在北約及Ｇ７峰會發表視像演講，要求禁止俄羅斯使用ＧＰＳ，並將俄羅
斯央行完全排除在金融體系外，但未觸及烏克蘭加入北約問題。他再一次提醒，烏克蘭不在北約
之內，要求得到軍援。
　　拜登其後記者會上表示，俄總統普京錯誤以為北約會因為烏克蘭問題分裂，但北約卻前所未
有地團結。他還警告，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，美國「會做出反應」，但沒有提供細
節。被問及澤連斯基是否要對俄割讓領土以實現停火時，拜登表示需由烏克蘭人決定。（ｊｆ）

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