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25/03/2022 14:29

【俄烏開戰】穆迪擬撤銷對俄羅斯公司的信用評級

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外電引述消息稱，國際評級機構穆迪將跟從標普和惠譽，撤銷
俄羅斯公司的信用評級。３大評級機構已於本月初暫停在俄羅斯的商業活動。歐盟在上周推出的
最新制裁，禁止區內評級機構對俄羅斯提供服務。（ｊｆ）

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