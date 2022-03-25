【新冠肺炎】澳洲不再需要入境旅客出示新冠檢測證明

《經濟通通訊社２５日專訊》澳洲衞生部長亨特周五宣布，不再要求入境旅客出示新冠病毒

檢測證明，但仍需接種至少２針疫苗，並在飛機航班上戴口罩。為防疫情冬季反彈，政府將於下

月４日起，為高危的合資格公民接種第４針疫苗。（ｊｆ）

