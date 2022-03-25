《台股攻略－黃振宇》航運股受壓，拖累指數表現

《台股攻略》台股今日（２５日）未能跟隨美股上揚，航運及金融股沽壓較重，台積電撐盤

，加權指數收１７６７６點，跌２２點，成交金額仍低於３０００億元（新台幣．下同），僅

２９１５﹒１１億元，但本周仍累計上升２２０點，三大法人淨賣出０﹒８億元。

由於美國晶片股收高，台積電今日支撐大市，收５９８元，升１﹒２％；聯電收５３﹒３元

，微升０﹒２％；台達電升０﹒６％，聯詠升０﹒２％，華碩升０﹒３％，但矽力－ＫＹ、瑞昱

及友達均跌１％至３％。航運股未見起色，貨運三雄的長榮跌５﹒７％，陽明跌４﹒７％，萬海

跌４﹒１％；散裝航運股的裕民、四維航、慧洋－ＫＹ、台航及新興均跌２％至４％。金融股乏

力，國泰金、永豐金、台新金及新光金等均跌超過１％。矽晶圓大廠的台勝科公布２月稅後純利

２﹒９５億元，按年增２﹒１２倍，每股盈利０﹒７６元，惟股價仍要跌停，收３３４元；合晶

同步大跌近７％，環球晶則跌超過２％。記憶體股份被外資睇淡前景，其中南亞科跌超過３％，

旺宏、威剛及十銓等均跌超過１％，記憶體 ＩＣ設計廠的晶豪科跌近５％，鈺創跌３﹒７％。

長虹公布２０２１年稅後純利１２﹒８億元，按年跌５１﹒１３％。

地緣政局存在不確定性因素，使台股仍然起伏不定，但投資者可留意下周多間企業公布

２０２１年第四季及全年業績，趁市況低迷下，部署績優股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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