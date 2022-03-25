《窩輪豪情－梁業豪》短期形勢轉弱，高低位皆持續下移

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療

保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國

移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選恒安國際（０１０４４）、海螺創業（００５８６）與京東物流（０２６１８）。

恒指期貨裂口低開，前即市低位２１８７６支持應聲失守。自２２３９９起「一浪於低一浪

」的跌勢已將價位帶至２１６６６，相信淡友會繼續攻向小時圖保歷加通道底部。圖表形勢現屬

顯著向淡。市況已經進入調整期的第二個交易日，全日高位與低位均告持續向下移，代表港股短

期形勢已告轉弱

。日線圖ＲＳＩ與其５天平均線皆未能升回５０線之上企穩，且指標有勢轉淡；本欄認為，持恒

指牛證者應已開始沽出部分持貨套利，退回前升浪幅度的０﹒３８２倍調守關。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）





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