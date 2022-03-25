《談國論企－黎偉成》須化解環球息口及通貨上升壓力

《談國論企》中國的全國居民消費價格ＣＰＩ和全國工業生產者出廠價格ＰＰＩ，於

２０２２年初無疑仍保持於相對低位下行態勢，惟美國央行於３月份重啟加息行動和成為常態，

而俄羅斯及烏克蘭因戰事影響使能源及糧食出口減少，對國際息口和通貨會造成短期甚至中長線

的壓力，故中國得盡力設法化解相關負面影響，確保國民經濟保持穩中有進發展。



＊石油及糧食價格飆升使各國有進口通脹之壓＊



國務院總理李克強於２０２２年３月４日持和召開的國務院常務會議，按《政府工作報告》

提出重點工作所訂的五大工作原則，第一條就強調「密切跟踪國際局勢變化、主要經濟體宏觀政

策調整、大宗商品市場走勢等和對我國的影響，不斷完善應對舉措，確保經濟增長、就業、物價

等穩定在合理區間」，而國際形勢近期特別起很多、很大的變化，對中國經濟產生確有十分重大

負面影響：

最惹人注目的國際局勢，當以（一）國際大宗商品價格持續明顯上升，對包括中國在內的世

界通貨和經濟造成十分強烈的壓力。由美國陰毒地主力推手所爆發的烏克蘭戰事，惡狠狠的對不

斷挑釁出兵的俄羅斯連二接三的作出所謂「制裁」，戰事和「制裁」行動使俄、烏的石油、糧食

生產和出口大減，相關的大宗商品價格亦隨之而顯著走高，如（１）紐約及倫敦的原油期貨每桶

價格便匆匆走高和超越１００美元，甚至有反覆上升的威脅；（２）小麥、棉等農產品的商品價

格，亦同樣迅告走高。

要指出者，為陰毒王拜登為「除普京而後快」惡思劣想，所引發俄烏之戰，當然要千方百計

的維持下去，美帝從來「主戰」，故俄烏的軍事上衝突暫無降溫傾向，當會繼續對國際商品價格

和通貨產生日益沉重的壓力。中國亦無可避免地受相當程度影響。

尤其是中國所進口的多項大宗商品價格於２０２２年１－２月份續保明顯增長之壓，更不可

稍一忽視，如鐵礦砂於今年前兩個月每噸進口價３７９２﹒１元（人民幣．下同），同比瘋升

４７﹒１％，此使進口量８５１３﹒８萬噸，減少３﹒８％；而成品油、天然氣、煤等大宗商品

，亦同樣還受到不同程度的負面狙擊。

即使中國的全國居民消費價格指數ＣＰＩ，分類指數仍然以食品煙酒類為主道，故ＣＰＩ在

２０２２年２月份仍持平於１月份的０﹒９％升幅，表面上未受大宗品輸入通脹之壓，惟ＣＰＩ

中的交通工具使用燃料於２月份升幅高達２３﹒４％，高於１月份的２０﹒２％，便可見國際油

價之升，對中國的通貨甚至經濟社會壓力，絕對不可忽視。此因工業生產者出廠價格中之煤炭開

採和洗選業於２月份仍飆升４５﹒４％，石油、黑色金融上升壓力亦不輕，其他主要商品的價格

同樣難擺脫強力上升之困。

另一個重大問題，為（二）利率。美國聯邦儲備局於３月份的議息會議，如廣為預期的加息

０﹒２５％，該局的主席鮑威爾近日更表５月份有可能加息０﹒５％，華爾街有不少估計今年全

年累計加息會達到３％，即息口上升是為一個無可抗拒的新常態。美國利率上升，對美國以至環

球各地的影響有：（ｉ）資金成本會不斷向上，使經營、投資所受的壓力更甚；和（ｉｉ）相信

美國加息的次數和幅度，有可能比預期為高，因國際商品價格近期明顯走高，和勢頭暫時未有回

穩甚至向下傾向。



＊美息向上會使資金成本上升利淡工商業＊



凡此，對中國的影響會有（三）中國的（Ｉ）進口通脹壓力增大，使ＰＰＩ的向上，和對

ＣＰＩ有較大的衝擊；糧食和農產品供應短缺，價格上升，對中國的ＣＰＩ所受的壓力更強烈。

（ＩＩ）對中國的貨幣政策亦有一定的壓力，人行近期傾向於放寬貨幣供應，使工商業和經濟社

會保持穩定向好的運行，惟美元利率不斷向上，會使對人民幣的息差擴大，是為貨幣金融的一個

不可忽視的新壓。（ＩＩＩ）美元匯價轉強，或有利中國商品強化出口競爭力，但同時又使進口

貨價走高，須細看變化。

由是中國經濟確存在外來不穩定因素壓力不輕，須適時調整相關應對辦法。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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