午後恒指跌幅擴大至超過６００點，美團、阿里拖跌逾２３０點

《經濟通通訊社２５日專訊》午後恒指跌幅進一步擴大至超過６００點，其中一大元兇為收

市後公布業績的美團（０３６９０），午後跌勢加劇至逾９％，單獨拖累恒指跌逾１００點。另

外阿里（０９９８８）跌勢一同加大，現跌７﹒８２％，報１０４﹒９元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅１０﹒８％，拖累恒指跌１３０點。

其餘科技股表現受壓；騰訊（００７００）跌３﹒７２％，報３５２﹒４元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅９﹒４１％；京東集團（０９６１８）跌７﹒６２％，報２２３﹒２元

，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒０６％。

藥明生物（０２２６９）亦遭看淡，現跌９﹒８％，報６２﹒６元；中生製藥

（０１１７７）跌４﹒５３％，報４﹒８５元。

現時，恒生指數報２１２８９，跌６５６點或跌２﹒９９％，主板成交９１７﹒８０億元。

國企指數報７２５０，跌２７７點或跌３﹒６９％。恒生科技指數報４３５２，跌２５６點或跌

５﹒５６％。

即月期指新報２１３０８，跌６２８點，高水１９點。即月國指期貨報７２５６，跌２６９

點，高水６點。即月科指期貨新報４３４３，跌２４３點，低水９點。

上證綜合指數報３２１６，跌３４點或跌１﹒０５％，成交２９０８﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２１０６，跌１９８點或跌１﹒６１％，成交３９３３﹒６６億元人民幣

。





表列十大跌幅藍籌股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ６２﹒６０元 跌９﹒８０％

美團（０３６９０） １３２﹒９０元 跌９﹒５９％

阿里健康（００２４１） ４﹒５７元 跌８﹒７８％

阿里（０９９８８） １０４﹒９０元 跌７﹒８２％

京東集團（０９６１８） ２２３﹒２０元 跌７﹒６２％

李寧（０２３３１） ６５﹒００元 跌６﹒０７％

比亞迪（０１２１１） ２１０﹒４０元 跌６﹒５７％

蒙牛（０２３１９） ４３﹒８０元 跌５﹒９１％

農夫山泉（０９６３３） ３８﹒００元 跌５﹒４７％

網易（０９９９９） １４０﹒５０元 跌５﹒２０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

