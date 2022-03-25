【企業盈警】東正金融（２７１８）料去年虧損最多８﹒７億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》東正金融（０２７１８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎８﹒１億至８﹒７億元（人民幣．下同），而２０２０年度淨利潤約５５００萬元

。

該集團指，預期虧損主因增加發放貸款及墊款以及應收票據的減值損失準備介乎８﹒６億至

９﹒４億元，以及）利息淨收入減少約２﹒２億元。

該集團預期於本月２９日或前後公布業績。（ｗｈ）

