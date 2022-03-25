《午市前瞻》市場觀望業績期及中概股消息，唯看美團能否優於預期

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收市報２１５９０，跌３５５點或１﹒６２％，

主板成交７２１﹒６３億元。恒生中國企業指數報７３７９，跌１４９點或１﹒９８％。恒生科

技指數報４４９０，跌１１８點或２﹒５７％。



＊李偉傑：恒指初步看２１６００有支持＊



恒指反覆偏軟，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，

早前以黃金比例預測恒指反彈至２２４００成真，目前到價後市場正觀望新消息，包括企業業績

以及中概股消息。昨日美國新增微博（０９８９８）至「預定摘牌名單」當中，市場正觀望會否

所有中概股都列入名單之中。故此，他認為投資者捕捉反彈過後會趨向審慎部署，現時企業若未

見回購動作，或業績差過預期，亦會帶來較重沽壓。

因此預期恒指以２２０００為中軸位置，向下支持初步看２１６００，但較強的支持位位於

２０６００至２０８００，若下星期未有利好消息，將會反覆偏軟下試該水平。



＊美團下調服務費影響不大＊



美團（０３６９０）將於今日收市後公布業績，現時績前跌逾６％。李偉傑指市場都不看好

美團業績，因預期公司虧損，亦預期將不會如阿里（０９９８８）及小米（０１８１０）一樣加

大回購，唯看業績會否有其他好消息帶動，故能否優於大行預期則非常重要，業績出爐前投資者

不會進取入手，因近期業績股都難博。若美團業績未見驚喜，初步預期將下試１２５元水平。

而對於早前內地政策「建議」美團等外賣平台下調服務費，李偉傑提到該措施只是部分地區

下調服務費，而非整體下調，預期未來所帶來的影響不會太大，反而政策主導的措施將會對科技

股的帶來更大的下行壓力。（ｈｃ）

