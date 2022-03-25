【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７億人幣，買現代牧業沽騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開２１０點，報２１７３５點。最高微跌報

２１９４４點，最低跌６５６點報２１２８９點。恒指收報２１４０４點，跌５４１點或

２﹒４７％。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒７億元人民幣，增加３３﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是現代牧業（０１１１７）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１４７５﹒６９億元減少１﹒６％。其中港股通成交３２２﹒９億元，佔總成交

２１﹒９％。

現代牧業升５﹒０７％報１﹒４５元，北水淨買入２﹒７億元；李寧跌５﹒６４％報

６５﹒３元，北水淨買入１﹒１億元；小米集團跌０﹒５５％報１４﹒４２元，北水淨買入

０﹒４億元。

騰訊控股跌２﹒６２％報３５６﹒４元，北水淨賣出８﹒７億元；美團跌８﹒１６％報

１３５元，北水淨賣出５億元；藥明生物跌８﹒３６％報６３﹒６元，北水淨賣出５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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現代牧業 （０１１１７） ２﹒７４

李寧 （０２３３１） １﹒０９

小米集團 （０１８１０） ０﹒４０

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒１１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －８﹒７０

美團 （０３６９０） －５﹒０２

藥明生物 （０２２６９） －５﹒００

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒６３

建設銀行 （００９３９） －２﹒５３

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