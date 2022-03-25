【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７億人幣，買現代牧業沽騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開２１０點，報２１７３５點。最高微跌報
２１９４４點，最低跌６５６點報２１２８９點。恒指收報２１４０４點，跌５４１點或
２﹒４７％。
按額度計算，北水全日淨流入１２﹒７億元人民幣，增加３３﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是現代牧業（０１１１７）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１４７５﹒６９億元減少１﹒６％。其中港股通成交３２２﹒９億元，佔總成交
２１﹒９％。
現代牧業升５﹒０７％報１﹒４５元，北水淨買入２﹒７億元；李寧跌５﹒６４％報
６５﹒３元，北水淨買入１﹒１億元；小米集團跌０﹒５５％報１４﹒４２元，北水淨買入
０﹒４億元。
騰訊控股跌２﹒６２％報３５６﹒４元，北水淨賣出８﹒７億元；美團跌８﹒１６％報
１３５元，北水淨賣出５億元；藥明生物跌８﹒３６％報６３﹒６元，北水淨賣出５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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現代牧業 （０１１１７） ２﹒７４
李寧 （０２３３１） １﹒０９
小米集團 （０１８１０） ０﹒４０
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒１１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －８﹒７０
美團 （０３６９０） －５﹒０２
藥明生物 （０２２６９） －５﹒００
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒６３
建設銀行 （００９３９） －２﹒５３
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