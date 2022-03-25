《美元走勢－羅明立》歐元望續挫，建議１﹒１１３０賣出買入美元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２１﹒７０ １２２﹒３６ １２１﹒１８

歐元╱美元 １﹒１０２７ １﹒１０３７ １﹒１００４

英鎊╱美元 １﹒３２０３ １﹒３２２４ １﹒３１８４

美元╱瑞郎 ０﹒９２７１ ０﹒９２９５ ０﹒９２６０

美元╱港元 ７﹒８２５０ ７﹒８２５３ ７﹒８２２２

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《美元走勢》歐元區及德法兩國的３月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ都較上月回落，還好，歐

元區及德國的數字好過預期；美國３月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ則由５７﹒３升上５８﹒５，

上周初次申領失業金人數為１８﹒７萬，低於前值２１﹒４萬。美匯指數周四（２４日）再升近

９９後回落，匯市缺乏明顯方向，商品貨幣持續堅挺限制美元上升，但聯儲局貨幣政策趨強硬又

限制美元下跌，令市況膠著，關注９８﹒２０以及９７﹒７０。

歐元小幅反彈，初步阻力位於１﹒１０５０，下一步阻力位於１﹒１１３０；初步支持位於

１﹒０９６０，下一步支持位於１﹒０９１０，歐元有望繼續下挫，建議投資者於１﹒１１３０

賣出歐元買入美元，目標１﹒１０３０，以１﹒１１８０為止損。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０３０ １﹒０９１０ １﹒１０５５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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