【內房困局】傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務

《經濟通通訊社２５日專訊》內房債務危機不斷，四大會計師之一的羅兵咸永道據報計劃退

出中資民營房企的核數工作。據《ＲＥＤＤ》引述接近羅兵咸永道消息人士透露，羅兵咸永道擬

淡出中資民營房企的核數工作，並在２０２１年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計

報告。

報道指，羅兵咸永道只會向少數財政良好民企發出「無保留意見」。其他狀況較差的企業，

會更傾向發表「保留意見」，即對帳目有重大但並非廣泛的失實陳述，或該行未能帳目取得充足

核數憑證，即使獲發「無保留意見」，也可能加入補充段落。

羅兵咸永道本周已先後辭任寶龍地產（０１２３８）、融信中國（０３３０１）的核數師，

較早前也辭任合生創展（００７５４）核數師。

羅兵咸永道目前約為１５家內房民企核數師，當中包括中國恒大（０３３３３）。財務匯報

局去年１０月公布，為保障公眾利益，會就中國恒大有關持續經營的匯報展開調查，並對其核數

師羅兵咸永道上年度帳目進行的審計展開調查。財匯局質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報

準則」，以及羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則。（ｂｉ）









