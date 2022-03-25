  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2022 12:23

【內房困局】傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內房債務危機不斷，四大會計師之一的羅兵咸永道據報計劃退
出中資民營房企的核數工作。據《ＲＥＤＤ》引述接近羅兵咸永道消息人士透露，羅兵咸永道擬
淡出中資民營房企的核數工作，並在２０２１年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計
報告。
　　報道指，羅兵咸永道只會向少數財政良好民企發出「無保留意見」。其他狀況較差的企業，
會更傾向發表「保留意見」，即對帳目有重大但並非廣泛的失實陳述，或該行未能帳目取得充足
核數憑證，即使獲發「無保留意見」，也可能加入補充段落。
　　羅兵咸永道本周已先後辭任寶龍地產（０１２３８）、融信中國（０３３０１）的核數師，
較早前也辭任合生創展（００７５４）核數師。
　　羅兵咸永道目前約為１５家內房民企核數師，當中包括中國恒大（０３３３３）。財務匯報
局去年１０月公布，為保障公眾利益，會就中國恒大有關持續經營的匯報展開調查，並對其核數
師羅兵咸永道上年度帳目進行的審計展開調查。財匯局質疑恒大帳目有沒有遵守「適用財務匯報
準則」，以及羅兵咸永道有沒有就此遵從適用審計準則。（ｂｉ）



　

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/03/2022
京東物流配股抽水86億插逾一成　京東認購股價同受壓
香港要聞25/03/2022
【新冠肺炎】港府計劃4月初向全港家庭派防疫包　目標7日內完成
財經熱話25/03/2022
【反彈完？】科技股急回 溫鋼城料美團或穿底！中概股年內仍無運行？（有片）
大行報告25/03/2022
【大行炒D乜】潤啤績後大行齊削目標價　最熊麥格理睇$41
開市Good Morning25/03/2022
溫鋼城：京東物流盈利增長有憧憬　惟短期或回落至18元
中國故事24/03/2022
《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金