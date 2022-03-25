港交所（００３８８）擬於第三季推出投資服務通

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）宣布，將在今年第三季度推出全新的投
資者關係網絡平台投資服務通（ＩＲ Ｃｏｎｎｅｃｔ），以增進香港的上市公司與投資者之間
的聯繫與溝通。
投資服務通將分階段推出。在今年第三季度上線時，該平台將向上市公司免費提供股東持股
情況、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級等查詢功能，向公眾免費提供上市公司簡介
及股票行情等查詢功能。更多上市公司與投資者之間的互動功能將在後期陸續提供。
投資服務通將成為重要的投資者互動及信息門戶，幫助在港交所上市的公司與本地及全球投
資者和分析師建立聯繫。該全新平台能夠為香港上市的公司提供一個便捷、專業、低成本高效率
的工具，增進與各類持份者之間的定期溝通。
港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所一直致力在每個發展階段支持上市公司的發展。這個全
新的服務可以為上市公司提供一個專業的平台，幫助他們更好的開展和管理投資者關係活動。作
為全球領先的上市地，港交所將繼續致力於不斷提升服務水平，促進市場互聯互通、提高市場的
便捷和透明度。（ｂｉ）
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