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25/03/2022 09:35

【國安立法】政府：來港企業首要關注並非國安法而是市場和人才等

　　《經濟通通訊社２５日專訊》投資推廣署署長傅仲森在《港台》電視節目指，國安法對來港
的企業來說並非首要關注的問題，而在多國的國家安全法中，都已提及不同規範的法律和規則，
對企業來說不是全新事物。他表示，企業來港發展更加關心市場規模、人才數量，以及能否找到
客戶等實際的盈利問題，認為商人不會做間諜或從事推翻政府等違反國安法的事。
　　不過傅仲森指出，部分行業與國安法較為相關，例如金融服務業及某些專業服務，該署會提
醒這些企業做好「認識你的客戶」（ＫＹＣ）及盡職審查，以免誤墮法網，而企業在港亦要好好
把關，確保遵守國安法。

＊國安法實施未令外資撤離香港＊

　　他指出，多項數據以及該署與企業的交流都顯示，國安法實施未有令外資撤離香港。去年海
外及內地的駐港公司增至逾９０００間創新高，包括本地、國際與內地的公司，在港成立的初創
數目亦創新高。該署去年亦協助３３３間企業在港成立或擴張，而報道離開香港的公司只有約５
、６間。
　　另外，傅仲森指出，外國對國安法的認知或因一些傳媒報道而有頗多誤會，該署正努力打破
這些迷思，或糾正那些誇張失實的報道。（ｃｗ）

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