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25/03/2022 15:08

【新冠肺炎】港鐵將於下周起加強重鐵及輕鐵繁忙時段服務

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，一直密切留意疫情期間的載客
情況，適時調整列車服務以配合乘客需求；鑑於疫情引致的營運人手流失情況持續改善，公司將
於下星期起加強重鐵及輕鐵在繁忙時段的服務。
　　港鐵表示，由下周一（２８日）起，東鐵線平日早上及傍晚繁忙時段的列車班次將加密至約
每４分半鐘一班車。清明節前後期間，即３月２６日至４月２４日，亦會有部份東鐵線列車來往
羅湖站，配合市民前往沙嶺掃墓的需要。
　　港鐵指出，而由下周五，即４月１日起，將軍澳線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、
屯馬線、東涌線以及輕鐵平日繁忙時段的服務亦會有所加強，以配合乘客需求。荃灣線和港島線
在繁忙時間加密至每２﹒８分鐘一班；觀塘線計及以何文田和黃埔站為終點站的列車，每２﹒８
分鐘一班；南港島線每４分半鐘一班；屯馬線每３﹒６分鐘至４﹒７分鐘一班；東涌線每６﹒３
分鐘一班；將軍澳線來往北角至寶琳每４分半鐘一班，北角至康城每９分鐘一班。
　　港鐵表示，會繼續密切留意各鐵路線的運作情況及乘客出行需要，因應實際情況適時調整列
車服務，讓香港在疫情下繼續前行。（ｂｎ）

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