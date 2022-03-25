【新冠肺炎】陳茂波：不能動態清零與內地通關，對經濟影響更大

《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波接受《中新社》訪問時表示，第五波新冠肺

炎疫情對本港經濟打擊很大，形容嚴峻程度前所未見，若不能成功壓住疫情、達不到「動態清零

」、保持平衡，就難以跟內地恢復通關，對經濟影響將會更大。

陳茂波表示，防疫措施導致一些在港商人出差不方便，有一些派駐本港的人亦難與家人見面

，但他認為這些只是短期困難，畢竟疫情會過去，最基本是盡快將疫情壓下去、「動態清零」，

爭取跟內地通關。他解決，因外商在本港做生意，除了香港以外，其實對他們更重要的是內地市

場，尤其是粵港澳大灣區市場，跟內地實現通關、自由進出才是吸引。



＊疫情下採取擴張性財政政策＊



對於有人擔憂全民檢測會有幾天或一周時間社會停滯，停工停學，他指政府在行政長官的統

領下，會做好相關部署，強調市民的生命健康最重要、放在第一位。

陳茂波又指，雖然今年的《財政預算案》無可避免是赤字，但仍要採取擴張性的財政政策，

又指疫情兩年前發生後，政府總共動用逾６０００億元，佔生產總值的兩成多。他指，非常時期

用非常的手段屬無可厚非，但亦說明定要將疫情管控好，否則這些錢一直花下去亦不應該。他又

強調，本港基本優勢仍非常好，未來幾年要實現３％的經濟增長目標不難。（ｃｌ）

