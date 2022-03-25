【夜期時段】即月期指最新報２１４２５點，升５２點，高水２０點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３７５點，升２點，低水３０

點，最新報２１４２５點，升５２點，高水２０點，合約成交９６２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２７２點，升６點，低水１２點，最新報７２９７點，升

３１點，高水１３點，合約成交９２６張。

