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25/03/2022 19:26

《再戰明天》拜登主持與東盟特別峰會，萬洲農夫山泉公布業績

　　《經濟通通訊社２５日專訊》拜登主持與東盟特別峰會，及萬洲農夫山泉公布業績，料為下
周一（２８日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國總統拜登主持與東盟領導人的特別峰會。本港時間下周一晚
７：００ｐｍ，英國央行總裁貝利參加由布魯塞爾Ｂｒｕｅｇｅｌ智庫主辦的關於巨集觀經濟和
金融穩定的討論。

＊本港公布進出口數據，美國公布批發庫存＊

　　數據方面，下周日德國公布２月零售銷售，月率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒５％。下周一
德國公布２月進口物價，月率升幅料由４﹒３％收窄至２％，年率升幅料由２６﹒９％擴大至
２７﹒２％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月出口；２月進口；２月貿易收支。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布２月批發庫存，月率升幅料由０﹒８％擴大至１﹒２％。本港時間
１０：３０ｐｍ，美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１４降至１０。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：萬洲（００２８８）、中國飛鶴（０６１８６）、京東
健康（０６６１８）、明源雲（００９０９）、農夫山泉（０９６３３）、小鵬汽車
（０９８６８）等。（ｗａ）

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