《再戰明天》拜登主持與東盟特別峰會，萬洲農夫山泉公布業績

《經濟通通訊社２５日專訊》拜登主持與東盟特別峰會，及萬洲農夫山泉公布業績，料為下

周一（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登主持與東盟領導人的特別峰會。本港時間下周一晚

７：００ｐｍ，英國央行總裁貝利參加由布魯塞爾Ｂｒｕｅｇｅｌ智庫主辦的關於巨集觀經濟和

金融穩定的討論。



＊本港公布進出口數據，美國公布批發庫存＊



數據方面，下周日德國公布２月零售銷售，月率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒５％。下周一

德國公布２月進口物價，月率升幅料由４﹒３％收窄至２％，年率升幅料由２６﹒９％擴大至

２７﹒２％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月出口；２月進口；２月貿易收支。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布２月批發庫存，月率升幅料由０﹒８％擴大至１﹒２％。本港時間

１０：３０ｐｍ，美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１４降至１０。

在本港，下周一公布業績的公司有：萬洲（００２８８）、中國飛鶴（０６１８６）、京東

健康（０６６１８）、明源雲（００９０９）、農夫山泉（０９６３３）、小鵬汽車

（０９８６８）等。（ｗａ）

