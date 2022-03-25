【地皮截標】東涌流標商業地今截標，有測量師降估值１４％

《經濟通通訊社２５日專訊》於２０２０年１０月流標的東涌第５７區商業地皮重新推出招

標，並將於今日截標。有測量師認為，市場對該幅商業地取態較審慎，最新估值較兩年前首次流

標時調低１４％。綜合市場估計，該地皮每平方呎樓面地價介乎３０００至３８００元，估值由

３７﹒８４億至４８億元。

該項目地盤面積約１３﹒２８萬平方呎，指定作非工業用途（不包括住宅、酒店、倉庫及加

油站）。賣地章程內訂明最高總樓面面積為１２６﹒１３萬平方呎。招標條款與２０２０年推出

的時候大致相同，唯獨是次政府於招標條款內對辦公室和商場的面積比例作出調整，並容許地皮

作數據中心用途。



＊美聯：加入可建數據中心等元素增吸引力＊



美聯測量師行董事林子彬表示，東涌第５７區的商業用地，過去曾因流標而收回，是次重新

推出市場並加入新元素，包括可用作興建數據中心等，增加項目吸引力，惟鑑於項目規模較大，

加上市場環境對商業項目較審慎，料入標反應較保守，估計約５份入標內，按每平方呎樓面地價

約３０００元計，地皮最新估值約３７﹒８４億元，較兩年前首次流標時調低１４％。

林子彬認為，是次加入可用作興建數據中心等元素，增加一定吸引力，唯位置始終較偏遠，

估計是次可錄得約５份標之內。不過，地皮投資額較大，而且位處新發展區，位置較偏遠，鄰近

將會興建的東涌東站，未來周邊發展以公營房屋為主，並非成熟的商業區，估計該區對店舖的需

求遠高於寫字樓。再者，鑑於商業市場氣氛仍受制全球疫情等因素影響，商業項目投資風險高於

住宅項目，估計市場反應較審慎。對於項目會否再次出現流標情況，他認為，將視乎政府有否因

應市況而調整項目底價。（ｓｌ）

