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25/03/2022 12:18

【地皮截標】東涌商業地重推至少收５份標書，新地及信置等入標

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東涌第５７區商業地皮於２０２０年１０月流標後，今重新推
出招標，並已於今日中午１２時截標。該項目至少收５份標書，其中，建灝獨資入標，另外，新
地（０００１６）、信和置業（０００８３）、華懋集團、嘉華國際（００１７３）亦有份入標

　　建灝地產行政總監林綺華表示，考慮到是次招標條款調整後，加入容許發展數據中心，並已
增加零售樓面比例，故集團是次獨資競投。不過，鑑於地皮較偏遠，而鄰近的東涌東站尚未完工
，所以出價已反映相關因素，暫未有確實發展方向。
　　該項目地盤面積約１３﹒２８萬平方呎，指定作非工業用途（不包括住宅、酒店、倉庫及加
油站）。賣地章程內訂明最高總樓面面積為１２６﹒１３萬平方呎。招標條款與２０２０年推出
的時候大致相同，唯獨是次政府於招標條款內對辦公室和商場的面積比例作出調整，並容許地皮
作數據中心用途。綜合市場估計，該地皮每平方呎樓面地價介乎２２２０至４０００元，估值
２８億元至５０億元。
　　該地皮曾於２０２０年１０月推出招標，惟僅收到３份標書，最終流標。（ｓｌ）

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