交行（３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，截至去
年１２月底止全年，純利８７５﹒８１億元（人民幣．下同），按年升約１１﹒９％。每股盈利
１﹒１元，派末期息每股０﹒３５５元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話25/03/2022
《嚟緊炒D乜》海外遊戲收入穩步增長 騰訊350元以下值博！
|中國故事25/03/2022
《神州經脈》滬指周跌1% 外資全周流出百億 傳四大辭內房審計
|財經熱話25/03/2022
潤啤績後遭大行狠劈目標價 縱表明或加價惟股價欲彈乏力
|專訪25/03/2022
郭思治：資金入市態度趨保守，中概股短線部署應忍手（有片）
|FOCUS25/03/2022
【FOCUS】北韓利用俄烏攪局 制裁加速逆全球化
|財經熱話25/03/2022
京東物流配股抽水86億插逾一成 京東集團同挫 分析指兩股沽壓未消
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰