交行（３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，截至去

年１２月底止全年，純利８７５﹒８１億元（人民幣．下同），按年升約１１﹒９％。每股盈利

１﹒１元，派末期息每股０﹒３５５元。（ｂｎ）



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