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25/03/2022 10:14

【新冠疫苗】袁國勇：疫苗通行證不應限制市民到急症室求醫

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，疫苗通
行證不應限制市民到醫院急症室接受治療，但可以涵蓋公共交通工具及學校等，又指疫苗通行證
對疫苗接種率的影響不會很明顯，預計３個月後才會看到效果。

＊必須努力第六波前提高老人院接種率＊

　　袁國勇表示，本港必須非常努力在第六波疫情之前，提高老人院的疫苗接種率、換氣和感染
控制措施，亦應該在開學前，讓大部分學童接種疫苗。他強調，「動態清零」和「與病毒共存」
之間不應有矛盾，「清零」是給予時間市民接種疫苗，很多老人家已錯過了這個機會，仍應努力
在第六波到來之前做得更好，以免為時已晚。
　　袁國勇又指，本港至少有５０萬名中小學生，如果只有９成學生接種疫苗，即仍有５萬人未
接種，可能會出現有症狀感染，即使有０﹒０１％或５個死亡個案，也可能會引發另一場公眾恐
慌。他說，疫情防控措施可以放寬至甚麼程度，取決於接種疫苗數量和速度，若長者和兒童接種
比例高，就不必擔心放寬。

＊不需擔心與內地通關問題＊

　　對於有意見憂慮逐步放寬防疫措施後，確診個案會持續出現，令本港與內地「通關」無望。
袁國勇表示，每個國家的防疫政策都會隨著全球疫情形勢而變化，內地亦會相應改變政策，只要
本港盡最大努力減少感染個案，就不必擔心與內地的邊境開放問題。（ｈｙ）
　

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