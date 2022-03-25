《小傳日記》海底撈三日鮮，轉吼九毛九先至堅！

《小傳日記》魚缸一唔覺意又無咁幾百點，當然又係重磅科網佬累事，ＱＱ（００７００）

放榜成績一般般，又唔似得巴巴（０９９８８）同小米（０１８１０）咁搞回購撐價，連跌咗幾

日。所以今日佢有份嘅美團（０３６９０）出業績前，「孖屐」都唔敢對佢有大期望，寧願走為

上著，所以今日就捱沽，美團（０３６９０）跌多過８巴仙，報１３５銀；騰訊（００７００）

跌多過兩巴仙，報３５６﹒４銀。魚缸最後報２１４０４，跌５４１點。

藍戰士入面，除咗科網佬之外，火鍋佬呢幾日都大上大落。海底撈（０６８６２）早兩日都

放榜，舊年全年賺轉蝕４１﹒６３億人仔，而２０２０年同期賺３﹒０９億人仔，唔派息。舊年

全年海底撈總數１４４３間；新開４２１間，執咗２７６間。平均翻枱率為每日３轉，按年少咗

０﹒５次。蝕咁多又唔派息正路應該跌啦，但噚日反而勁升９個巴仙，可能真係「孖屐」睇好佢

肯面對現實執咁啲唔賺錢嘅舖。到今朝都曾經升６個巴仙，但係點知呢個鍋真係唔襟食，未到

１０點已經開始掉轉頭，食ｌｕｎｃｈ前更加開始轉跌，而下晝更加一口氣跌落去，最終收報

１３﹒３６元，跌多過７巴仙。

其實如果咁鍾意打邊爐，魚缸另一煲九毛九（０９９２２）仲襟食，舊年全年賺３﹒４億人

仔，按年多１﹒７４倍，仲派末期息６仙港紙，多過舊年。而餐廳數量就係４７０間，按年多咗

８９間，同店銷售３﹒７億人仔，多咗２４﹒５巴仙。一睇份業績，唔駛多解釋，而家追九毛九

仲可以收息，你識揀啦，請請！



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