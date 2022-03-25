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25/03/2022 17:54

【企業盈警】中國油氣控股（７０２）料去年虧損將按年大幅上升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國油氣控股（００７０２）發盈警，預期集團於２０２１年
財政年度所錄得之年內虧損，相對截至２０２０年同期將大幅上升。
　　該上升主要為約４億元的減值所致。此減值來自位於加拿大亞伯達省的勘探及評估資產，以
及於當地之可能收購，由於發展狀況不確定及抵押品價值下降，該可能收購相關的按金及應收利
息需要作出減值。（ｓｌ）

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