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25/03/2022 18:10

【企業盈喜】中國興業控股料去年虧轉盈賺１０８８﹒７萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國興業控股（００１３２）預期，截至去年１２月底止年度
，錄得純利１０８８﹒７萬元，２０２０年同期錄得虧損６６０３﹒６萬元。虧轉盈主要由於
２０２０年同期錄得為出售廣東粵科融資租賃有限公司之２５％權益交易而產生之出售虧損約
３９１７﹒７萬元，及其他應收款之減值虧損約３８０３﹒３萬元，但期內無該等或近似的虧損
。（ｈｙ）

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