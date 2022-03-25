【企業盈警】廣州基金國際控股料去年虧損不少於４１００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》廣州基金國際控股（０１３６７）預期，截至去年１２月底止

年度，錄得虧損不少於４１００萬元，２０２０年同期錄得虧損７７００萬元。虧損收窄主要由

於成本控制，行政開支減少約２４００萬元；及因出售附屬公司成衣供應鏈管理服務業務之收益

，其他收入及收益增加約２４００萬元，且相關項目屬非現金性質，並不影響集團現金流量狀況

。（ｈｙ）

