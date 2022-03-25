《保險智衛－余栢堅》善用自付費選項，提升個人醫療保障

《保險智衛》上次談及自願醫保產品不斷優化，例如不設分項賠償限額，可全數保障一系列

住院及手術衍生的費用，以及提升每年及終身保障限額，協助客戶為未來可能高漲的醫療費用早

作準備，做到「保足啲 全面啲」。不知大家有否留意，一些自願醫保產品亦有提供自付費選項

？懂得善用自付費，你的醫療保障性價比可能因此大大提高！



＊選擇自付費有助降低保費＊



自付費（俗稱「墊底費」）是指保單持有人在索償時須自行承擔的費用，該費用通常是一個

特定金額。以相同保障限額及保障項目作比較，若選擇有自付費選項的計劃級別，保費會相對便

宜；客戶若願意負擔較高的自付費，保費便越相宜。

上次提到為了解大眾投保醫療保險的狀況及想法而作出的問卷調查亦發現，受訪者願意投放

於醫保的費用均有不同，若醫保產品能提供不同額度的自付費選項，客戶就可因應個人財政狀況

選擇合適的計劃，以調節保費開支。以一名實際年齡２４歲的人士為例，如選擇１０萬元自付費

的保障計劃，有些計劃的標準年繳保費（不包括由保險業監管局徵收的保費徵費）可低於

２５００元，即以每日保費低於７港元已可享受高端醫療保障。



＊自付費配合現有醫保，提高保障性價比＊



本身已有個人或公司團體醫療保障的客戶，其保障額亦未必足以應付大額治療費用，若添置

一份設有自付費選項的醫保產品，就可以相宜保費獲得多一重且大額的保障。有些自願醫保計劃

的自付費選項可高達１０萬甚至２５萬元，客戶可先以原本持有的個人或團體醫療保險索償需要

自付的部分，再向新添置的自願醫保計劃索償餘下的合資格費用。客戶可盡用現有保障之餘，亦

可將添置大額醫療保障的保費大幅降低。有些計劃更為一系列指定危疾豁免自付費，當中包括香

港三大疾病 － 癌症、急性心肌梗塞及中風等，讓客戶在此關鍵時刻專注治療，減輕面對醫療

費用的煩惱。

順帶一提，自願醫保產品為政府認可的可扣稅產品之一，納稅人為自己或指明親屬購買自願

醫保產品可申請稅務扣除，有意獲享多一重稅務扣除優惠的人士不妨了解一下！

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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