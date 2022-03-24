《宏策俊見－陳俊業》若美國再遇衰退危機，仍能重施故技嗎？

《宏策俊見》近期美國國債利率急升，或多或少是因為美聯儲對收緊利率政策的態度變得更

為進取。然而，前文提到隨著市場對美聯儲的急進加息預期升溫，１０－２年期美債息差進一步

收窄，預視美國的下一波衰退或將提前到來。這裏不是說筆者認為衰退就要馬上到來，但更為憂

慮的是，在今天高通脹問題仍未能解決的前題下，若再遇上下一波衰退，美聯儲又能否再重施故

技？



＊美儲利率政策更為進取＊



無論是３月份的美聯儲利率點陣圖或近期官員言論，均能看出當局對未來一段時間的利率政

策十分進取。從彭博利率期貨數據可見，市場對聯邦基金利率於今年年底的預期已升至

２﹒２６２％，今年３月初時的預期則只有約１﹒３０％，兩者相差接近１００個基點。



＊當局明顯期望優先解決通脹問題＊



由於美國通脹問題雖要加快加息步伐以解決，但上調利率過急又會對目前的經濟增長趨勢造

成風險，所以未來加息步伐的急速與否對美聯儲來說是一種兩難局面。不過很明顯地，當局是期

望優先解決通脹問題，因其鷹派取態十分明顯。正正是因為這種取態，導致較為敏感的短期利率

上行速度加快，引致１０－２年期美債息差進一步收窄，暗示下一波衰退時點或會提前發生。



＊２０２０年的跌市時間與跌幅也較短＊



真正讓筆者擔心的，不是衰退於何時發生，而是美聯儲能否應對下一波衰退危機。若對比過

去４０年以來的股災事件，其中有三次都是在時間上與美國經濟衰退重疊，這包括２０００年的

科網泡沬、２００８年的次按危機以及２０２０年的流動性問題。但筆者發現到，以標普５００

指數計算，２０００年及２００８年的股災下跌時間分別為３１個月及１７個月，也是較

２０２０年股災的約１個月時間為長；而且２０００年與２００８年股災的跌幅，分別為５１％

及５８％，均較２０２０年的３５％為深。此外，若論經濟衰退時間，也是２０００年與

２００８的相對較長。



＊美國股市在重啟量寬後隨即反彈＊



面對這種差異性，筆者認為２０２０年的經濟衰退與股災之所以能夠很快地解決，主要是因

為與聯儲局當年的貨幣政策有關。在當年３月時，美聯儲分別把聯邦基金利率降至貼近零水平；

同時重啟量化寬鬆政策，在短短３個月內，把其資產負債表從當時的約４﹒２萬億美元，提升至

７萬億美元。事實上，當時所出現的結果是，美國衰退終結，股市築底反彈，並且在其後兩年持

續領漲環球股市。因此，筆者認為當時的股市反彈與聯儲局的寬鬆政策有莫大關係。



＊美聯儲可能沒法再重施故技＊



可是，今天與當年不同，當年沒有高通脹問題，當時美國的消費物價指數（ＣＰＩ）年率只

有１﹒５％，而目前最新的數字則是７﹒９％。而由於聯儲局深明其寬鬆貨幣政策只會讓通脹問

題繼續惡化下去，若然美國在通脹問題仍然高居不下的背景下再一次面對衰退危機，當局將很可

能沒法再度像２０２０年的那樣使出減息買債?技，以救助經濟與股市，這正是筆者的憂慮所在

。故此，在投資策略上，投資者應更為關注美國的經濟數據與流動性情況，以評估衰退可能性；

同時可考慮提升部分現金水平或配置受惠去全球化資產如資源、能源、糧食或半導體等資產以作

平衡組合配置之用。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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