《品中資－羅國森》替騰訊（００７００）說句公道話

《品中資》雖然股王騰訊（００７００）剛宣布了一個遜於預期，以及沒有多大驚喜的

２０２１年度業績（市場預期她會跟其他科網股一樣，宣布加大回購力度）；更甚的是，業績公

布後翌日（２４日），騰訊股價顯著回落近６％，收市報３６６元，令股東們感到很無耐。

但我想安撫一下騰訊的股東們。去年底，騰訊宣布派發的「中期息」，今日可以到手了。

甚麼中期息？騰訊的忠粉肯定知道，甚至時時刻刻都留意著。簡單來說，就是騰訊以實物形

式分派她持有的京東集團（０９６１８－ＳＷ）股份予股東，當做中期息，今日就可以存入大家

的戶口了。

當時我計算過，這個中期息也算重手，因為根據安排，每持有２１股騰訊，可獲分派１股京

東。以除淨前１股京東２８１﹒４元，一股騰訊４４２﹒４元計，２１股騰訊就等於

９２９０﹒４元，以此伸算，這個中期息的息率就有３﹒０３厘（２８１﹒４╱

９２９０﹒４ｘ１００％＝３﹒０３％）。

今次騰訊業績稍令投資者失望的是，她沒有增加派息，仍然維持去年的每股１﹒６港元（過

去騰訊一年只派一次末期息），但其實，騰訊分派京東股份，就已經等於額外派了中期息，所以

，全年派息其實是大幅增長了。

回說騰訊的業績。如果以全年業績計，表現尚可，尤其是以國際會計準則計算的盈利，因為

全年收入增長一成六，達５６０１億元（人民幣．下同），稅後盈利２２４８億元，增長四成一

；但如果以非國際會計準則計算（Ｎｏｎ－ＧＡＰＰ，即撇除一次性和非現金項目的盈虧），實

際只增長１％至１２３８億元，反映去年騰訊大幅增加一次性的盈利。



＊按季度計業績令人失望＊



如果按季度計，騰訊的業績確實令人失望，因為去年第四季，騰訊的收入只增長８％至

１４４２億元（同比計），如果跟對上一季比較，更只增長１％。

雖然按國際會計準則計的盈利大幅增長六成至９４９﹒６億元，但Ｎｏｎ－ＧＡＰＰ計，原

來只有２４８﹒８億元，倒退兩成半，反映騰訊的一次性盈利集中在去年第四季。

根據集團總裁劉熾平在記者會上說，去年起，內地互聯網企業正面臨基本性和結構性改變，

全行業都在適應新的行業規範，騰訊也無可避免地要透過控制成本、精簡架構和提高績效等保持

短期的增長。

以下我想為騰訊說句公道話。其實，我在本欄也提過，現在正是考驗騰訊管治能力的時候。

即使是一等一的股王，股價也不可能連年上升，有時候也會遇到低潮，而業績增長也會去到樽頸

位。

從去年起，正正就是內地科網行業的低潮，眾多監管政策困擾著科技股的前景，但我認為，

騰訊在應對市場變化和監管措施方面，仍然令人滿意。

所謂的高增長股，隨著盈利基數不繼擴大，最終都會放緩。但如果是一家具前瞻性的公司，

能夠長期維持低雙位數增長，即是每年十幾個巴仙，仍然是有可能的。

我相信，騰訊就正在表演給我們看，因為騰訊除了不斷鞏固自己的核心業務外，還在探索未

來的增長點，率先投入資源，目的就是維持公司的增長動力。

我在本欄已經指出過，科技公司的未來亮點是元宇宙，以遊戲為核心業務的騰訊，正好是元

宇宙的受惠股，因為元宇宙主要是現實世界和虛擬世界的結合，電腦遊戲或手機遊戲，就是元宇

宙最佳的應用場景。

從這個角度看，騰訊的核心業務不但未飽和，而且還有很大增長空間，加上其他現有業務的

增長，再配合已經「播種」，等待收成的新業務，未來一段日子，騰訊肯定仍會保持增長。



＊微信支付若拆骨應無礙營運＊



近期對騰訊最大的不明朗因素應該是傳聞內地監管部門或會要求騰訊將旗下微信支付「拆骨

」，納入新成立的金融控股公司，以此作為監管的架構。我相信，這是大勢所趨，相信也沒有辦

法去改變，唯有適應。

但我相信，這只是架構的問題，應該不影響微信支付的業務，即是改變公司架構後，微信支

付仍然可以如常生意，如是的話，其實又沒有大不了。當然，這事仍在發展階段，最後的結果如

何，我們仍要密切關注。

騰訊公布業績後，股價昨日回落近６％，無論對長線投資者或短線操作者，都應該是入市的

機會。上星期我已經分三注炒了一轉騰訊，今次或許又是另一次短線機會呢！第一注我會吼住

３５０元，然後是３１５元，最後一注是２８５元附近。

我相信，單憑騰訊差於預期業績，未必能夠成就此事，必須要有外圍因素，例如美國加息或

俄烏戰事擴大才能，我們等著瞧吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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