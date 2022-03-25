《雷鳴天下－雷鼎鳴》經濟株連當武器，美國霸權顯衰敗

《雷鳴天下》美國外交政策的核心是維護其全球霸主地位，在中東北非等地，主要靠發動顏

色革命及狂轟濫炸，但除了把這些地方弄至民不聊生、難民湧現外，也無甚成果。中國與俄國都

被美國視為對其霸權的最大威脅，但在這兩國發動顏色革命十分困難，連香港的黑暴也以失敗告

終。若是改為軍事上的打擊，風險又太大，美國不敢，所以近年美國發展出一套新的戰略，便是

把幾個與經濟有關的領域都武器化，所以有科技戰、貿易戰、金融戰等出現。



此種把經濟領域拖入戰場的手段也許在短線稍有利益，但中長線都不啻是飲鴆止渴，把自己

的霸權推入墳墓，而且還會危害別的國家，為全球經濟種下禍根。美國所用的方法不止於禁運、

加稅等等傳統手段，它們還是株連式的，誰不聽從指令，就算本來是局外人，制裁大棒也會殺到

，產品中哪怕沾了一點美國的科技，也可能要停產，其他國家過去用人民血汗產品換回來的美元

，突然會變得不能使用或甚至被凍結掠奪。這些都完全違反了戰後美國有參與設計建構的全球政

經秩序，但美國卻完全不加理會。



＊破壞全球化秩序＊



此種新戰略是全球化的逆反，無論其最初的打擊目標是誰，其破壞性都會溢漏，打擊了一大

片國家，包括美國自己。要明白此點，我們需先了解全球化的含義。



全球化對世界的生產力有巨大的推進作用。亞當史密在《國富論》的第一章第一節已解釋，

貿易可打破自給自足村落之間生死不相往來的生產模式，有了貿易，各生產者便可分工，製造自

己有比較優勢的產品，再與別國交易。經過分工後的生產，不但可即時發揮到比較優勢，效率立

升，而且熟能生巧，長期地生產同一產品或進行同一工序，累積的經驗會愈來愈多，技術也會不

斷進步，這便是全球化生產力不斷上升的來源。但分工與貿易又顯然需要一些條件去保護，國與

國之間需要互相依賴，好處是可減少戰爭，但若當中有人破壞既有秩序，既然大家都攬在一起，

便人人都有可能蒙受損失。在戰後，世貿、國際貨幣基金、世銀等機構紛紛成立，當中便有監管

仲裁以維持既定市場秩序的功能，防止有壞孩子亂搞一通，保障各國在貿易與分工中共贏。



全球化再深化下去後，一個國家的比較優勢並不一定在某產品上，而是在某工序上。一件最

終產品可涉及數以百計的工序或半製成產品，而這些工序可能都是在不同的國家完成的，若某個

國家專長某一工序，她多多少少都有了一點壟斷實力，她若突然不幹，整個生產流程都會斷掉。

美國做得更絕，她對芯片等科技產品，有一定的掌控力量，她可要脅各國，誰不聽她的話，不但

會斷絕某些芯片的供應，而且連含有該種芯片的產品，即使比重甚低，也不准生產，不准消費。

此種濫用權力或影響力，十分危險，其他國家一樣可控制某些生產流程或產品，若每個國家都這

樣做，全球化的生產環境必定瓦解，大家走回自力更生之路，生產力大跌。



４年前美國開始打壓華為時，用的藉口是華為的器材有後門，可以出現國家安全問題。其實

經過國際上多個專家團隊的檢驗，早已知道這只是莫須有的藉口，技術上安全隱患並不存在。華

為並無屈服，反而投入資源發展更獨立更高深的新科技，美國的芯片商現時失去大額生意後，還

是憂心中國幾年後自己能造出更高質量的芯片，搶去美國的大片市場。華為愈戰愈勇，正顯出以

科技制裁作武器的短視。至於俄羅斯，更打算不再交付專利產權的費用，若這樣搞下去，她還可

以完全不理專利權，把別國的高科技產品都自行仿製，美國又怎奈何得了她？



＊美元地位將下降＊



把ＳＷＩＦＴ作武器，趕俄羅斯出局，也是愚蠢的策略。美元霸權為美國帶來重大利益，但

這有個前提，是各國都樂於用美元作交易及儲備。現在使用美元所涉及的風險被完全顯露出來，

誰敢不考慮分散風險，減少使用美元？俄羅斯大概率地會多用人民幣作交易及儲值貨幣，並參與

人民幣的ＣＩＰＳ支付系統，連沙特阿拉伯也建議可用人民幣作買賣石油的貨幣，美元霸權已出

現裂縫，這正是因為美國不智地把貨幣作成戰爭工具的政策所造成。將來美國靠印鈔票度日的政

策，很難在美元地位下降後仍能得心應手。



阻止其他國家購買俄的石油與天然氣也不知是誰想出來的笨招，俄是能源生產大國，奇貨可

居，美以禁運作武器，希望擴大制裁的效果，但這只會招致怨聲載道，歐洲國家尤其受不了。西

方傳媒雖吹噓西方社會在使用這些經濟工具時如何團結，但只要一看哪個國家肯參與制裁，便知

此政策如何失敗及缺乏持久性。全球各國中，亞洲數十個國家只有日本、南韓及新加坡有參與，

非洲、南美洲沒有一個國家願意，歐洲因有北約的關係，有些國家被迫呼應一下，但不是沒有反

對聲音。世界大多數國家還認同中國的中立政策，未來中國大有機會成為新秩序的構建者。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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