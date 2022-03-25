《青工俠說－廖錦興》善用中醫藥防治新冠疫症

《青工俠說》直至三月底，香港第五波新冠疫情確診已超過１１０萬宗，累計死亡逾

６４００人，每天仍有萬宗呈報宗數及逾２００人死亡，多間大學專家估計本港累計確診個案已

接近４００萬人。雖然疫情已從高峰期逐漸回落，但每天萬宗確診亦是不容忽視，況且６４００

人死亡個案當中有８７％是７０歲以上長者，更令市民擔心。在實施嚴厲的隔離和抗疫措施的同

時，各院校的醫療團隊都關注超過百萬染疫者的康復情況。



因應香港有大量新冠疫症的康復者需要支援，除了已有內地到港醫治新冠病人的廣東省著名

中醫兼廣東省中醫院副院長張明德教授，特區政府亦向中央請求委派另一隊內地專家來港，支援

中醫藥抗疫工作。行政長官林鄭月娥表示中醫專家來港是以三方面支援，即是防感染、減重症及

康復後的穩定情況。另一方面，林鄭亦稱參考內地利用中醫藥抗疫是適用於香港。同時中國工程

院院士張伯禮也表示香港應該充分借鑑內地抗疫經驗，運用好中醫藥為香港抗疫開闢一條新路，

推動中醫藥在香港疫情防控中發揮更大作用。



醫管局指現時來港的內地中醫藥專家，支援工作包括亞博館每日巡房，為病人做評估，指中

醫藥對年長或患有長期病患的病人控制病徵有明顯幫助。此外，食物及衛生局局長陳肇始出席「

齊心抗疫中醫藥遙距診療計劃發布會」時表示政府繼續與業界攜手合作，進一步發展中醫藥防治

疫情的優勢。



中醫藥在抗疫及醫治上愈趨重要。日前香港中華廠商聯合會主辦的網絡交流會，由張琛女註

冊中醫師主講分享新冠病毒的「防疫、抗疫、疫後康復三部曲」。張醫師具豐富的中醫臨床診斷

經驗，亦是大灣區傑出青年女企業家和榮獲金紫荊女企業家─卓越企業管理獎。在２０００年，

張醫師創立德善堂，現為德善醫療集團行政總裁，秉承傳統中醫精髓，逐步發展至現代化模式管

理。交流會中，張醫師講到新冠病毒，除了肺部亦會入侵人體多個器官如胰臟、腎臟、消化系統

、心臟、腦部、脾臟、肝臟、循環系統等。張醫師強調新冠肺炎後遺症不容忽視，患者在初步康

復後會出現氣短、心悸、疲勞、腹痛、頭痛等問題，嚴重者會出現「腦霧」，腦霧的症狀是記憶

力減退、語言表達能力差、注意力問題和承受壓力下降。



中醫藉以「四診」， 即「望、聞、問、切」，來收集病史、了解病情。中醫師通過該方法

，綜合分析病因及辨證，作出相應的診斷及治療。同時，西醫的科學面是應用基礎醫學的理論與

發現，例如生化、生理、微生物學、解剖、病理學、藥理學、統計學、流行病學、營養學等，來

治療疾病與促進健康。近年香港開始有中西結合治療的趨勢，新冠病毒令生靈塗炭，同時亦間接

加快中西結合治療的發展。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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