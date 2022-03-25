《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部支持中小微外貿企業紓困

《經濟通通訊社２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



千億動力電池回收戰提前開打

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長江證券發布的研報顯示，２０２１年，中國動力電池回收行業新增註冊企業達１﹒０７萬家，

占企業總量比例高達８０％。僅２０２１年，就有１萬多家新註冊企業涌入，包含寧德時代、天

賜材料、格林美等巨頭入場。２０２５年、２０３０年和２０３５年，預計動力電池回收的市場

空間分別達６７５億元（人民幣，下同）、１３８７億元和２９４６億元，２０２０年至

２０３５年預計複合年增長率達１８％。



商務部：支持中小微外貿企業紓困

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３月２４日在商務部例行新聞發布會上指出，商務部將多措併舉保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通

，以政策的確定性幫助外貿企業應對外部的不確定性，減稅降費等措施落實，繼續整治亂收費、

亂罰款等問題，支持外貿企業穩定發展。支持中小微外貿企業紓困解難，有信心保持全年外貿運

行在合理區間。



李克強：保障糧食安全

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３月２３日，國務院總理李克強到農業農村部考察，並主持召開座談會聽取了春管春耕、農資供

應等彙報。強調要持續加強監測，有情況及時反映，有建議及時提出，共同促進農業穩產增產。





《上海證券報》



新基金發行邊際回暖

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Ｗｉｎｄ數據統計顯示，截至３月２４日， ３月以來成立的新基金數量達到１２８支，發行規

模合計達７７６﹒５５億元（人民幣，下同）。其中，平均發行份額達到６﹒０７億元，高於２

月份新基金的平均發行份額５﹒３６億元。



商務部：有序推進服務業擴大開放綜合試點增設工作

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從商務部例行新聞發布會上獲悉，商務部將有序推進服務業擴大開放綜合試點增設工作，拓展特

色服務出口基地，培育中醫藥、數字服務、人力資源等服務出口競爭新優勢。



人行：有序擴大數字人民幣試點範圍

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中國人民銀行３月２４日召開２０２２年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議。會議提出，扎實推

進數字人民幣研發試點，有序擴大試點範圍，持續完善設計和使用，逐步建立健全管理制度框架

。





《證券時報》



深圳產業鏈生機再現

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連日來，深圳新冠新增病例持續下降，全市經濟社會生活重現昔日活力，部分企業的生產率已經

達到１００％。深圳供電局數據顯示，增速較快的三大行業分別是金融業、批發和零售業，以及

信息傳輸、軟件和信息技術服務業，增速分別達１７﹒６５％、１３﹒６１％、１２﹒８３％。

據悉，富士康還開發了線上疫情防控系統，通過大數據統一指揮公司疫情防控工作。



商務部：希望美方儘快取消全部對華加徵關稅

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３月２４日，商務部新聞發言人束玨婷表示，中方始終認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中美

兩國，不利於世界。在當前通脹持續走高的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本

利益出發，儘快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。



氫能發展步伐更穩健

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《氫能產業發展中長期規劃（２０２１－２０３５年）》的出台，讓整個氫能產業吃下了一顆「

定心丸」。《規劃》覆蓋周期長達１５年，且從２０２５年開始，每５年都有清晰目標，分段有

序實施。可以預見的是，通過示範模式實現氫能的應用，不僅適用於交通行業，未來還可能會輻

射至儲能、發電、工業等領域。（ａｈ）

