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25/03/2022 09:31

【聚焦人幣】人幣中間價貶９９點子，報６﹒３７３９

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３９，
較上個交易日跌９９點子，兩連跌，上個交易日報６﹒３６４０。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７３９　　　＋９９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０１５５　　＋１１７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２１０４　　－４３０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４７　　　＋１２﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４１０３　　　＋６８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８７６　　＋１７９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４３６７　　　　＋３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９４５　　　＋４３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８５９０　　＋２１８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８８５　　＋２３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２９　　　　－７﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１６﹒０３３４　＋８４６５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２７７９　　－４０６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒３８００　　　＋１５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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