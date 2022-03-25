【聚焦人幣】人幣中間價貶９９點子，報６﹒３７３９

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３９，

較上個交易日跌９９點子，兩連跌，上個交易日報６﹒３６４０。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７３９ ＋９９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０１５５ ＋１１７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２１０４ －４３０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４７ ＋１２﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４１０３ ＋６８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７８７６ ＋１７９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４３６７ ＋３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６９４５ ＋４３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５９０ ＋２１８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８８５ ＋２３３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２９ －７﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒０３３４ ＋８４６５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７７９ －４０６﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒３８００ ＋１５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

