【聚焦人幣】人幣中間價貶９９點子，報６﹒３７３９

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３９，
較上個交易日跌９９點子，兩連跌，上個交易日報６﹒３６４０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７３９ ＋９９﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０１５５ ＋１１７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２１０４ －４３０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１４７ ＋１２﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４１０３ ＋６８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８７６ ＋１７９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４３６７ ＋３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６９４５ ＋４３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５９０ ＋２１８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８８５ ＋２３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２９ －７﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １６﹒０３３４ ＋８４６５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７７９ －４０６﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒３８００ ＋１５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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