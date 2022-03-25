《鍾之日記》外資看淡急撤離，美團績前遭拋棄

《鍾之日記》３月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受惠美國就業數據理想，隔晚美股道指反彈３４９點，但市場關注俄烏局勢，港股上日回吐

２０８點後，今日一度挫逾六百點，險守廿天線（現處２１２８２）收市。

恒指低開２１０點，報２１７３５，之後一度收復大部分失地，曾僅跌１點，高見

２１９４４，不過隨即沽盤增加，在友邦（０１２９９）與科技股拖低下，大市跌勢突轉急，午

後最多跌６５６點，低見２１２８９，尾市跌幅收窄，最終恒指收報２１４０４，跌５４１點或

２﹒５％；國指收報７２８３點，跌２４４點或３﹒２％；科指挫２２９點或５％，收報

４３７９點。大市成交１４７５﹒６９億元。

友邦、阿里巴巴（０９９８８）及今日公布業績的美團（０３６９０）為跌市主兇，三股合

力質低恒指２５１點，分別挫３﹒１％、５﹒６％和８﹒２％；騰訊（００７００）全日挫

２﹒６％，收報３５６﹒４元。阿里健康（００２４１）插９﹒２％，為表現最差藍籌。瑞聲

（０２０１８）反彈３﹒３％，跑贏一眾藍籌股。

香港第五波疫情嚴峻，嚴厲的「清零」策略亦令經濟遭受重創。《彭博商業周刊》發表題為

「香港完全可以避免的新冠疫情災難」文章，質問「為何一個富裕、世故的城市，且擁有一流醫

療系統及充足時間汲取其他地方經驗，竟然會做出如此錯誤的反應？」，狠批港府防疫失敗，恐

永久損害香港國際金融中心地位。

與此呼應的是，香港歐洲商務協會（ＥｕｒｏＣｈａｍ）最新發表調查報告，若香港維持現

有防疫指施，２５％受訪會員會在未來１２個月全面移離香港。調查以網上問卷方式進行，共有

２６０名會員回答。結果顯示，除了２５％受訪會員考慮１２個月全面撤出香港，另有２４％受

訪者指會將部分員工撤離香港，僅１７％表示不會重新調配員工，其餘３４％則指未有確定想法

。



＊滬指兩連跌，本周累挫１﹒２％＊



美國監管機構否認和中國達成審計協議，稱目前尚不清楚北京是否同意允許美國全面審查在

美上市中國公司的審計底稿，投資者密切關注中美關係的最新進展。國際金融協會（ＩＩＦ）發

表報告指，觀察到俄羅斯出兵烏克蘭後，大量外資從中國股市和債市撤離，規模空前，數據顯示

，外國投資者本月己拋售９５億美元的中國內地股票。事實上，本周以來外資連續五日淨流出，

本周累計流出１２７﹒８億元人民幣。

滬深股市今早開市未明朗，滬綜指低開０﹒１％後反覆偏軟，午後沽壓湧現，大市轉跌，以

接近全日低位收市，收報３２１２點，跌１﹒１７％。總結本周，滬指累計跌１﹒１９％。深成

指曾高見１２３３０點，隨後大市受壓且跌幅擴大，以全日最低位收市，收報１２０７２點，跌

１﹒８９％；創業板指數報２６３７點，大跌２﹒５２％。ＣＲＯ概念、新冠檢測等醫藥股回調

，農業股、房地產、中藥板塊繼續強勢。

人民銀行今日加碼進行１０００億元人民幣７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。今日放

水７００億元人民幣，全周累計放水５００億元人民幣。



＊京東物流大抽水，股價失２０元，阿媽亦捱沽＊



京東物流（０２６１８）於去年５月２８日上市，上市不足一年，就擬折讓一成配售股份及

向母公司京東（０９６１８）發行新股，共籌最多１１億美元（約８５﹒５億港元）。京東物流

延續昨日跌勢，今日再瀉１３﹒７％報１９﹒８４元，失守２０元；京東亦插５﹒３％，報

２２８﹒８元。

京東物流公布，以折讓９﹒９６％按每股２０﹒７１元，配售１﹒５億股，集資淨額

３１﹒０２億元，新股佔經發行股本約２﹒３８％。另外，又以２０﹒７１元，向京東配售

２﹒６１億股，涉資５４﹒１３億元，相關新股佔經發行股本約４﹒０６％。所得款項會用作改

善物流網絡及物流解決方案，包括自營或收購項目，並增加一般企業用途現金。美銀及高盛是聯

合賬簿管理人。

京東系近期在物流業擴大版圖，包括買入Ａ股德邦，京東集團旗下京東產發２月連續增持中

國物流資產的股權至９７﹒０９％，同月京東物流以５﹒５億美元，對中概股達達集團進行戰略

認購，持股比例提升至５２％。

另外，科技股重挫，其中，美團績前受壓，表現比京東更差，全日瀉逾８％報１３５元。收

市後，美團公布第四季營收４９５﹒２３億元人民幣，同比增長３０﹒６％；經調整淨虧損

３９﹒３５億元人民幣，去年同期經調整淨虧損１４﹒３６億元人民幣，勝市場預期。去年虧損

２３５﹒３８億元人民幣，按年同期錄得純利４７﹒０８億元。



＊去年新業務價值遜預期，國壽失守１２元＊



國壽（０２６２８）公布去年純利５０９﹒２１億元人民幣，按年增長１﹒３％，每股盈利

１﹒８元人民幣，派末期息０﹒６５元人民幣；一年新業務價值４４７﹒８億元人民幣，按年下

跌２３﹒３％。股價今日跌２﹒３％，報１１﹒９８元。

另外據《路透》引述知情人士報道，瑞銀與國壽在中國成立一家資產管理合資公司的談判陷

入僵局，由於中國人壽面臨調查且合資公司業務範圍受限。報道指，由於中國人壽面臨調查且合

資公司業務範圍受限，談判陷入停滯。

野村發表研究報告指出，國壽去年純利按年增長１﹒３％至５０９億元人民幣，較該行預期

低８％，主要由於公司新增儲備３８３億元人民幣，意味著其第四季純利按年跌２４％，至２４

億元人民幣。野村將國壽目標價由２０﹒１６元下調１２﹒３％，至１７﹒６８元，相當於

２０２２年０﹒９倍之市賬率，維持「買入」評級。

不過美銀環球研究於該股績後將其目標價由原來的１８﹒５元下調至１７元，較周五收市價

１１﹒９８元仍高四成。美銀維持對國壽Ｈ股的「買入」評級，指其估值不高，市帳率僅０﹒６

倍。



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