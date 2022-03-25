【新冠肺炎】上海：應檢未檢人員的「隨申碼」將被黃碼，影響出行

《經濟通通訊社２５日上海專電》上海官方微信公眾３月２４日晚間發布消息，３月１６日

至２０日，上海市組織開展了重點區域和非重點區域的切塊式、網格化核酸篩查，沒有參加檢測

的市民盡快自行前往檢測點完成檢測。

３月２５日１８時起，如仍無相關核酸檢測記錄，「隨申碼」將會被賦黃碼，影響出行。待

完成核酸檢測後，「隨申碼」將在２４小時內轉綠。（ａｈ）

